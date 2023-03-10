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【娛圈有喜】陳柏宇宣布細女出世　公開囡囡英文名叫Audrey

娛樂 14:11 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

恭喜晒！

歌手陳柏宇（Jason）再度榮升人父！今日（3月10日）在社交網宣布囡囡出世，之後一家四口齊齊影全家福，雖然太太符曉薇還在病床上，但精神奕奕，Jason抱着細女笑不攏嘴，他更公布細女英文名叫Audrey，仲叫大家一齊歡迎她！不少網民紛紛送上祝福！

陳柏宇認為結婚不等於約束　不婚主義者練美娟：結婚是不必要的

Leanne感恩懷有第二胎

今次太太符曉薇（Leanne）能懷有第二胎，對他們而言絕不容易，皆因Leanne在2020年發生宮外孕導致流產後，她後來因患有愛德華氏症而需忍痛人工流產，一年內承受兩次失去第二胎的錐心之痛，令她沒有勇氣再懷孕。

但在去年10月Leanne於社交平台報喜：「今年估唔到上天送左份禮物比我地，感恩我可以再次懷孕！」

Leanne更分享多張家庭照、與老公拿著超聲波相的合照，分享再次懷孕的喜悅與感恩之情，並表示：「今年估唔到上天送左份禮物比我地，感恩我可以再次懷孕，每日都抱住擔憂同感恩嘅心情，得來不易嘅禮物，只希望妹妹健康平安出世。」

如今妹妹能夠平安出世，對Jason一家來說是一份很珍貴的禮物。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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