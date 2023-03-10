港大牙醫學院指出︰牙周病不止傷害牙齒！嚴重牙周病更會引發心臟病、糖尿病！一文看清成因及護齦療法

闊別三年，終可除口罩相見，想在除下口罩的一刻展露最美的笑容？要注意口腔健康！不少人認為牙肉紅腫，流牙血，是因為熱氣，其實有可能是患上輕度牙周病，以為牙周病單單傷害牙齒？港大牙醫學院指出，嚴重牙周病除了會導致甩牙外，還與心臟病、糖尿病有關連，不容忽視。以下將為大家一文拆解牙周病的成因，以及揭開牙醫界公認最強的護齦療法。

據港大牙醫學院指出，由於牙周的細菌會隨着血流至全身血管，導致體內發炎指數上升，造成血管發炎，而心臟冠狀動脈阻塞就是血管發炎的結果。因此，牙周病引致血管發炎有機會造成心血管阻塞。此外，嚴重牙齦感染有可能導致血糖水平上升，加劇糖尿病問題。另有研究指出，牙周病會令第二型糖尿病患者的血糖水平惡化，所以保持穩定的血糖控制，亦對牙周病治療有正面作用。

隱藏病症難察覺 流牙血、紅腫屬警號 可能已有牙周病

由於牙周病的隱藏特性，很多患者至病情發展到晚期才察覺，其實日常如發現牙齦經常流血、紅腫發炎，甚至有口臭，並非因為熱氣，而是已有可能患上牙周病。健康的牙齦具保護牙齒的作用，而當細菌、食物殘渣累積在牙齒周圍，便會沿着牙根表面往下堆積牙菌膜，當細菌不斷繁殖，便會造成牙齦發炎，繼而發展成牙周病。

一招K.O.！含檸檬酸鋅 （Zinc）的牙膏減少患牙周病機會

後悔知道得太遲？其實牙周病是可以預防和治癒的！港大牙醫學院指出，最佳的治本方法就是培養每天至少兩次的良好和正確刷牙習慣，配合含有焦磷酸或檸檬酸鋅（Zinc）的牙膏，便可以抑制牙菌膜和牙石積聚，從而減少患上牙周病的機會。

另外，牙醫一般在為患者檢查牙周病時，會以牙周探針探測牙齦綫下1-3mm的狀況，以診斷是否患有牙周病。要根治牙周病或牙齦問題，首要從牙齦綫下3mm開始，對抗牙菌膜。

全新高露潔Total全效深層牙齦修護牙膏 含牙醫界認可+最強護齦成分雙Zinc 對抗牙齦問題

而市面上林林總總標榜護齦的產品，我們應如何選擇？專業牙醫教路最重要看清成分，以全新高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏為例，當中含牙醫界認可最強護齦成分雙Zinc，配合獨有AminoF技術，產生微米級泡泡，深層滲透牙齦線下3mm，將抗菌物質帶到牙齦最深層，有效從根源對抗牙齦流血、紅腫、萎縮。

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真人實測！抗牙菌膜大挑戰 高露潔Total全效深層牙齦修護牙膏完勝

為了證實產品可從根源對抗牙齦問題，我們以真人實測，挑戰使用高露潔Total全效深層牙齦修護牙膏及一般護齦牙膏，對比8小時睡眠醒來後的牙菌膜數量。測試在睡前使用不同牙膏，醒來再以牙菌膜顯示劑察看細菌數量。從下圖可見，高露潔全效牙膏比一般牙膏優勝，而且味道清新，能針對初期至嚴重牙齦問題人士。

▲ 從圖中所見，使用高露潔Total全效深層牙齦修護牙膏8小時後，牙菌膜數量比使用一般護齦牙膏少

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*連續使用4星期，對比其他不含鋅的抗菌漱口水

#每天使用2次，連續使用14天

^指減少牙菌膜

+根據衛生署口腔健康教育事務科資料，zinc mineral 有效防牙石及牙菌膜

（特約）