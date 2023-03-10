【盜用信用卡】藉面試盜求職者信用卡買手機　4男女認罪候判涉款350萬

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4名男女涉於18名美容院求職者進行面試及培訓時，盜取他們的信用卡資料綁定於自己的手機，以購買手機等不同物品，涉款達350萬元，其中1人在警誡下承認曾以信用卡資料購買手機，酬勞為每部800元。4人今（10日）於區域法院承認共32項盜竊及企圖盜竊罪。代表律師求情時指，各被告均是棋子。法官表示需時考慮判刑，將案押後至3月25日，除1名被告准保釋候判，其餘3人須還押。

4名被告為女被告陳韞鍶（36歲，無業），3名男被告為蔡祥曦（37歲，行政助理）、黃君瀚（28歲，無業）及馬學良（21歲，學生）。

陳今承認27項盜竊罪及2項企圖盜竊罪，另5項盜竊罪獲存檔法庭；蔡承認1項企圖盜竊罪，另1項企圖盜竊罪獲存檔法庭；黃承認2項盜竊罪及2項企圖盜竊罪，另3項盜竊罪獲存檔法庭；馬承認4項盜竊罪及2項企圖盜竊罪，另5項盜竊罪獲存檔法庭。

代表律師求情時指，本案各被告均是棋子，首被告並非主腦及關鍵角色，只是受涉案秘書指示行事，首被告亦有向警方交代幕後主腦名字。法官表示需時考慮判刑，遂將判刑押後至3月25日，其間蔡准保釋候判，其餘3名被告須還押。

案情指，2020年10月6日至2021年5月19日，18名受害人分別看到4間美容院招聘廣告後到場應徵，並按要求把個人物品鎖在美容院儲物櫃，其間他們的信用卡資料被盗取。18人共涉35張信用卡分別被使用或企圖使用購物，共涉105宗交易，涉款逾350萬。

陳把資料交給其他共犯後，受害人的信用卡最終會加入到各被告電話內Apple Pay 等應用程式，黃、馬等人便到電器店以該電話購買手機及禮品卡。陳並會以受害人的電話卡致電銀行查詢被信用卡限額，或要求銀行批准若干交易。

警方接報後，於2021年5月19日監視蔡、黃及馬的行動，其間3人曾身處觀塘的 APM商場，黃曾兩度將手機交予馬，馬兩度於Apple Store嘗試購買多部 iPhone，但最終未能成功， 3人會合後時被捕。

警方其後突擊搜查其中1間美容院，發現兩名受害人正接受培訓，她們之後發現信用卡被綁定到其他流動電話的Apple Pay 等應用程式，並有人多次嘗試在 Apple Store 購買多部 iPhone，陳稍後被捕。

黃在警誡錄影會面中承認，在Facebook發現有途徑「搵快錢」，於是回覆貼文，並認識「阿龍」及「阿恩」。「阿恩」向黃稱是做「代購」工作，他們所購電話全部會運往內地出售以賺取差價，老闆並會出資買電話，並將信用卡資料交予黃購買電話，酬勞為每部800元。

馬在警誡下要求給予機會，並表示由黃給予信用卡資料買iPhone，每買一部便給他500元。

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記者：梁錦麟