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首期3000元消費券誰有份攞靠呢樣判斷　今年滿18歲可攞第二期？

政治 08:30 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

首期消費券，下月16日發放。（資料圖片）

港府今年再派消費券，每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，會分兩期獲發總額5,000元消費券，首期3000元，下月16日發放，餘下2000元，7月16日派發。

至於透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，則會獲發半額，即2,500元的消費券，首期1,500元，第二期1,000元。

不少讀者關心，今年滿18歲的港人可否受惠今年首期消費券？經「高才通」計劃入境香港的高才，是否也和其他入境計劃一樣，在4月16日先收到1,500元嗎？已經移民的港人，還有份嗎？

政府消息人士表示，能否領取首期消費券，靠一個因素判斷，即去年有無登記並成功領取消費券。如有，今年可如期獲得消費券。

換言之，即使你今年滿18歲，但因為去年不符合資格而未有登記，今年就不能領取首期3000元消費券。

同理，即使你今年已經「高才通」計劃入境香港，但因去年未有登記，所以4月16日將不會收到1,500元。

政府消息人士解釋，此舉皆因想儘快派發消費券給市民，所以決定根據去年登記的資料，派發消費券。

首期消費券，料可惠及640萬人，而經不同入境計劃入境者，則10萬人有份。

不過，今年滿18歲的的港人、以及高才，則有機會受惠於第二期消費券。港府在派發第二期消費券前，會公布新符合資格人士的登記詳情，設下期限，想知道自己能否領取第二期消費券，就要留意政府之後的公布了。

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撰文 : 傅流螢

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