【兩會2023】李民斌、屠海鳴等8位港區政協出任專委會副主任　黃志祥、王冬勝連任

▲ 政協下設10個專門委員會。（新華社圖片）

16位港區政協委員位列常委，據悉，另外有8位港區政協，將出任政協下設的專門委員會副主任，享常委待遇，可列席政協常委會會議及相應酒店住宿安排，但無投票權。

據了解，全國政協常委會昨日開會，通過專委會主任、副主任任命，名單上不見未有連任政協常委的長實主席李澤鉅。

榜上有名的8人，連任的是：信和主席黃志祥、滙豐銀行主席王冬勝、友邦保險（國際）區域執行總監兼榮譽顧問容永祺。新上榜的5人，包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌、「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚、工聯會理事長黃國、香港深圳社團總會會長鄧清河、香港新時代發展智庫主席屠海鳴。

消息指李民斌是社會和法制委員會副主任；屠海鳴是港澳台僑委員會副主任；黃國是提案委員會副主任；蔡加讚是人口資源環境委員會；鄧清河是教科衛體委員會副主任。

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記者：林曉君