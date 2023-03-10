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【兩會2023】李家超祝賀習近平連任　周日赴京列席人大閉幕會

政治 14:50 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

習近平全票連任國家主席及中央軍委主席。（新華社圖片）

習近平全票連任國家主席及中央軍委主席，行政長官李家超代表港府和香港同胞，向習近平表示熱烈祝賀。
　　 
李家超指出，習近平多次表明，中央全力支持特區政府依法施政，為香港特區政府注入強大信心，亦是香港發展的巨大動力。特區政府將繼續團結各界，聚焦發展經濟，改善民生，並更積極融入國家發展大局。

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【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

率8局長上京拜訪不同部委

​另外，李家超周日赴京，列席周一舉行全國人大會閉幕會。

其後，李家超將在北京拜訪不同中央部委和機構，就雙方共同關心的事宜交換意見，增進交流和合作，積極推進香港融入國家發展大局，為特區增強發展動能。

相關政策局局長將參與部分行程，包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂教授、教育局局長蔡若蓮博士和創新科技及工業局局長孫東教授等。行政長官辦公室主任葉文娟和政府新聞處處長陳偉偉亦會隨行。
　　 
李家超3月18日返港。離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

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責任編輯：林曉君

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