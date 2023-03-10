【47人初選案】楊雪盈初選落敗仍參選　區諾軒指違反協調會議共識

▲ 區諾軒指楊雪盈初選落敗後仍參選立法會選舉，是違反協調會議共識。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（10日）踏入第23日審訊。控方證人區諾軒在盤問下供稱，於港島區初選落敗的楊雪盈，未被指定為替補人選，卻違反協調會議的共識，報名參選立法會。區又指，楊會上沒就否決預算案或「五大訴求」表態。

代表港島選區參選人楊雪盈的大律師張耀良盤問時指，楊與區早於2015年認識，楊當年參選灣仔區議員時曾向區取經，最終楊成功當選。區表示同意，而他一直與楊有恆常聯絡。

區同意對楊的政治議程有一定認識，楊亦無政治聯繁。張指出，楊的政治議程和其他參選人略有不同，例如楊在初選論壇上會自我介紹為有藝術背景，亦關心文化、設計方面的議程。區稱楊關注藝術政策，其政治議程主要環繞文化、保護和救援動物等。

張其後問及楊在「35+」計劃的參與，張指出，楊親身出席了2次港島區協調會議，但會上沒有表達過對否決預算案及「五大訴求」的意見，區同意。

區指，就替補機制，與會者主流意見是採用「靈童制」，但楊強烈反對，並倡議用排名制，最終協調結果是採用「靈童制」。

張又問到，楊是否在初選落敗，仍在2020年7月報名參選立法會選舉？區稱是，並認同楊違反了會議共識所用的「靈童制」，報名參選立法會。區補充，港島區的「靈童制」替補機制是由被取消資格的勝選人，指定人選替補，才可得到「35+」支持。

區續指，袁家蔚、梁晃維等人最終在初選出線，但後來遭取消資格，雖然勝選人曾在WhatsApp群組稱已指定人選，但沒透露是誰，區確認楊不是被指定人選之一。

大律師盧敏儀代表港島選區另一參選人彭卓棋盤問，區同意戴耀廷的「真攬炒十步」文章，均沒有在初選提名表格、「35+」文件及港島區協調會議提及過。盧問「真攬炒十步」一文是否應與初選「分開」？法官關注分開的意思，區最終重申該文章沒有於文件或協調會議提及過。

區又指，否決預算案的討論僅在港島區首次協調會議由戴提出，從來不是會議重點。區另稱，彭從未對自己說過當選後會無差別否決預算案。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣