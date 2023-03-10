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【縱火候判】涉於禮賓府引爆燃燒裝置　24歲無業男認罪候判

社會 14:40 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

禮賓府。（資料圖片）

24歲無業男涉於2021年7.1日凌晨時分，向禮賓府投擲土製燃燒裝置後，再爬入禮賓府引爆裝置縱火，之後乘坐巴士回家，最終於住所被警方拘捕，警員檢獲手寫筆記中載有時任特首、政府官員及其家人等25人名字，以及製造土製燃燒裝置的物品清單和沙林毒氣化學程式。無業男今（10日）於區域法院承認1項縱火罪，還押至3月31日求情和判刑，以待索取背景和心理報告。

被告王俊彥（24歲），今承認於2021年7月1日，在香港島上亞厘畢道香港禮賓府，無合理辯解而用火損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即禮賓府近下亞厘畢道的植被。

案情指，禮賓府外站崗的警員於凌晨約1時許，聽到後山山坡傳出多聲「嘭嘭」巨響，遂前往查看小徑旁的斜坡上有約3米乘4米的植被着火，警員遂將火撲熄及報案，被燒的植被距離禮賓府主樓約為50米。

警方翻查閉路電視片段後發現，被告於2021年6月27日與1名女子，圍繞禮賓府外圍一帶環境進行視察。被告3天後從住所出發到中環後，遊走中環和金鐘一帶。及至7月1日凌晨近1時半，被告將土製燃燒裝置由下亞厘畢道擲向禮賓府植被，再攀入禮賓府引爆裝置，被告其後攀越禮賓府圍網，折返下亞厘畢道走到上環乘坐巴士回家。

被告翌日於住所被捕，被捕時警員發現被告的雙手前臂、手腕及雙膝有多處擦傷，被告警誡下承認案發時曾到禮賓府。

警方在被告家中檢獲手寫筆記，載有25個名字，包括時任行政長官、政府主要及高級官員、立法會議員、建制派支持者及他們家人的記項，以及部分人的個人資料、個人住所等。

筆記另載有製造土製燃燒裝置的物品清單和沙林毒氣化學程式，及禮賓府警崗數目、閉路電視鏡頭位置等。警方亦發現被告手機和電腦曾搜尋爆炸、炸彈、偷聽器和逃避刑事調查等資料。

案件押後至3月31日求情和判刑。

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記者：梁錦麟

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