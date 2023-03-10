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【消費券】首期消費券4月16日發放　7月16日發放第二期【不斷更新】

社會 15:27 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（陳國峰攝）

財政預算案早前宣布將分2期發放5,000元消費券，財政司司長陳茂波今（10）公布2023年消費券計劃詳情，同場有署理政府資訊科技總監黃志光及財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成。

陳茂波表示，4月中會向去年已經成功登記消費券的市民發放首期3000元消費券，為盡快發放，首階段會沿用上次派發消費券的6款支付工具，市民不可以轉會，消費券會直接存入原有賬戶內，若賬戶有問題，亦有渠道讓市民處理。陳茂波又指，4月除發放首期消費券外，開心香港活動也會展開，希望屆時大家開心消費，開心香港。

李文成表示，成年永久性居民及新來港人士會獲發5000元，首期3000元消費券4月16日發放，有效期至10月底，而第二期2000元消費券則會在7月16日發放，有效期到1月底。

李文成表示，若市民去年領取消費券的帳戶已經失效，要在本月29日或之前辦理更新支付工具帳戶，可透過消費券網站的連接更改、在消費券網站下載或致電185000索取申請表格，並連同身份證副本寄回，亦可親身到8間臨時服務中心由職員協助辦理相關手續，相關中心分別位於灣仔、北角、旺角、觀塘、荃灣、沙田、大埔等。不過李文成強調，市民仍要使用原來的支付工具，只能開新帳戶。

李文成又指，約10萬名透過不同人才計劃來港的非永久性居民也會獲發半額2500元消費券，首期會獲發1500元，第二期則1000元。

陳茂波表示，相信是次派發消費券可以提振本地消費總值0.6%，提到沒有在復活節假期前派發消費券，主要是因要讓好幾萬遺失八達通或賬戶的市民有時間更新資料，政府收集完相關資料，營辦商也需時更改記錄，認為4月16日派發會較為穩妥。

至於明年會否再派發消費券，陳茂波就表示，每次派發消費券均會動用不少財政。將消費券計劃恆常話並不可行，明年會否派發要審時度勢，視乎當時經濟及社會狀況。

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記者：黃小冰

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