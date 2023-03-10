【哈佛研究】每月自慰21次　患前列腺癌風險可降三分之一

▲ 哈佛研究揭男士每月自慰21次，患上前列腺癌風險可降三分之一。

自慰是一種正常生理需要，美國哈佛大學一項研究指出，男士每個月自慰21次，患上前列腺癌的風險可降低三分之一，透過射精有助清除前列腺中的致癌物質，降低炎症發生，並有助減輕壓力。

最新影片：

綜合外國媒體報道，美國哈佛大學團隊分析近3.2萬名、年齡介乎20至40歲的男性數據，發現每個月自慰21次以上的男性，患上前列腺癌的機率，比每月自慰4至7次的男性低三分之一。

關於射精次數與前列腺癌，至今尚未有明顯證據，證明兩者的關係。但數據顯示，射精可以清除前列腺中的致癌物質，有效降低炎症發生，還可以減輕壓力和改善睡眠，這些因素都有助降低患上癌症的風險。

研究在1992年到2010年間進行，結果已被刊載至醫學雜誌《歐洲泌尿學》（European Urology）上。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣