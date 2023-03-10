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【哈佛研究】每月自慰21次　患前列腺癌風險可降三分之一

健康 15:41 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

哈佛研究揭男士每月自慰21次，患上前列腺癌風險可降三分之一。

自慰是一種正常生理需要，美國哈佛大學一項研究指出，男士每個月自慰21次，患上前列腺癌的風險可降低三分之一，透過射精有助清除前列腺中的致癌物質，降低炎症發生，並有助減輕壓力。

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【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

綜合外國媒體報道，美國哈佛大學團隊分析近3.2萬名、年齡介乎20至40歲的男性數據，發現每個月自慰21次以上的男性，患上前列腺癌的機率，比每月自慰4至7次的男性低三分之一。

關於射精次數與前列腺癌，至今尚未有明顯證據，證明兩者的關係。但數據顯示，射精可以清除前列腺中的致癌物質，有效降低炎症發生，還可以減輕壓力和改善睡眠，這些因素都有助降低患上癌症的風險。

研究在1992年到2010年間進行，結果已被刊載至醫學雜誌《歐洲泌尿學》（European Urology）上。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 前列腺癌 癌症 致癌物 哈佛大學 美國

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