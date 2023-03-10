【十優港姐】麥明詩中空騷胸超火辣　淡出幕前依然狀態大勇【多圖】

▲ 真係弗爆！

十優港姐麥明詩（Louisa）雖然已淡出幕前，但其一舉一動仍備受關注！日前Louisa出席有關國際婦女的發佈會，並分享相片到社交網。

身型超弗

Louisa穿上橙色大Deep V 的上衣，加上中間縷空的設計，大晒深長事業線，盡顯零贅肉，弗爆冇腩的美好身材，養眼度爆燈！

作為現代女性的Louisa，更留言表示：「今時今日在香港，女性地位已大大提高，不論在職場或家庭上都肩負起更重的責任。作為新生代女性，我都會想創一番事業、擁有自己的個人成就。」

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勤力做運動+控制飲食

雖然Louisa如今轉行至法律界擔任商業管理顧問，不過見她的身型反而愈來愈弗，可謂較在幕前的時候更加省鏡，足見她努力維持弗爆Body！

其實要有如此美好身段，必需要不時做運動，見Louisa不時游水﹑行山等運動，她又指自己一星期就會游水三次。隔天會在家中做6至10分鐘body weight workout，Louisa指6至10分鐘很快就過去，一定要堅持。

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此外，Louisa認為控制飲食亦很常重要，閒時她的減肥午餐餐單是雞胸肉、烚雞蛋和蔬菜，相當健康。

而且，她曾接受媒體訪問時透露減肥期間堅持兩大原則，第一是「不餓不吃」，首4天的每餐吃7分飽，後3天每餐只吃3分飽，第二是晚上不吃澱粉質。

Louisa又指，自己是易瘦體質，故未有太刻意再戒口，都可以有顯著的後果。不過她又提醒自己的減肥方法不專業，並指減肥時作息時間也很重要。

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