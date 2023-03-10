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【重新出發】Gin Lee轉會比以前更自信　將推新歌散發戀愛甜蜜氣息

娛樂 15:23 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Gin Lee轉會後有更多發展。(攝影：湯致遠)

今年轉會英皇的李幸倪（Gin Lee），過檔後首支新歌《Dum Dum》派台成績理想，並如願能跟詞人黃偉文合作，Gin乘勝追擊，將在月底推出另一新歌《單戀這件小事》，更預告會重拾自己最喜歡的R&B曲風，大展歌技，她亦希望透過歌曲，讓大家憑歌寄意，向心愛的人表白。

向來是唱家班的Gin，自言在中學時最喜歡聽R&B作品：「那時最喜歡Mariah Carey、Christina Aguilera、Babyface、Beyonce等，所以好想做一首歌，向這些曲風致敬。因為近年都有復古潮，許多90年代和2000年年的音樂都回顧了。」

她透露想再開紅館騷。(攝影：湯致遠)

新歌名為《單戀這件小事》，她形容是一首「好冧冧」豬的歌曲，「今次找來常跟馮允謙寫詞的Oscar合作，寫出一首暗戀心聲，當中唱到如果自己喜歡的人也對自己有感，是最浪漫的事，希望在白色情人節，大家可以用來表白，過一個好多愛的節日。」

上次《Dum Dum》如願找黃偉文寫詞，Gin Lee大讚：「第一次有Wyman的歌，真正感受到他的文字功力魅力，因為快歌不易填，許多外國的舞曲都沒有甚麼內容，只要有vibe，但Wyman除有入腦歌詞，也可以講到有意思的故事，真的好勁。」

《Dum Dum》

轉會後，Gin自言跟當年初次過檔的心情有別，不似以前的徬徨和無助，現時對自己更有自信，知道需要甚麼，說到今年方向，她希望有更多不同方向，除可以跟更多音樂人合作，同時也想再次籌備本計劃去年舉行的紅館演唱會，也盼能進軍影壇，因對她演戲很有興趣，在新公司的資源中，或可以當演員圓夢。

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記者：區家歷

化粧：CircleCheung@ndnco

髮型：EveChiu@w work shop

服裝：SANDRO上衣及長褲、APM MONACO首飾

場地：銅鑼灣迷你酒店

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