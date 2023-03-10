【兩會2023】全國政協舉行小組會議　梁振英籲香港應與廣東省城市做好分工

▲ 梁振英指，香港特區應與廣東省不同城市做好分工，同心促進人流、物流、資金流、信息流。（資料圖片）

全國政協委員今早分組進行小組會議，其中一組由全國政協副主席梁振英作主要分享，討論粵港澳大灣區的未來發展。港區全國政協委員、自由黨副主席李鎮強引述梁振英指，香港特區應更加積極主動融入國家發展大局，與廣東省不同城市做好分工，同心促進人流、物流、資金流、信息流。

全國政協委員今早分組進行小組會議，李鎮強表示，他​​​​​​參與的一組由梁振英作主要分享，會上亦有多名委員發言，共同討論粵港澳大灣區的未來發展，就不同關注領域提出許多真知灼見，亦獲國家不同機關和部門代表重視並作出回應。

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▲ 港區全國政協委員李鎮強(左)和全國政協副秘書長張曉明(右)。(李鎮強fb圖片)

李鎮強引述，梁振英在總結時指，在「一國兩制」的原則下，香港特區應更加積極主動融入國家發展大局，提升香港高質量發展，與廣東省不同城市做好分工，同心促進人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區內城市互聯互通，以香港及其他國內城市所長，服務國家所需。

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責任編輯：區綽彥