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【學校防疫】3.16起學生每日快測及量體溫要求全面取消　有病徵師生不應回校

社會 15:43 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

教育局宣布，3月16日起所有學校的學生每日快測及量度體溫安排取消。（資料圖片）

口罩令已於3月1日解除，中學生每日快測要求於當日起同步取消。教育局今日（10日）宣布，由3月16日起，全面取消所有學校的學生每日快測及量體溫要求，即小學、幼稚園生也解禁，而所有學校教職員、學生及訪校人士入校前亦毋須量度體溫；惟倘師生出現病徵，便不應回校，無病徵的檢測陽性人士，則可自由外出或上班或上課。

教育局今日向學校發通告，宣布3月16日起更新學生進行快測及量度體溫的安排，所有小學、幼稚園及特殊學校均毋須要求學生每日回校前完成快測；提供非正規課程的私立學校有關要求同時取消。局方同時宣布，所有學校包括中、小學、幼稚園及特殊學校毋須要求學生每天回校前量度體溫，學生亦無須遞交《量度體溫及快速抗原測試記錄表》。

教育局指，如師生出現病徵，例如發燒、咳嗽等，應盡快求醫，不應回校上課，並應自行進行快測及佩戴口罩；如結果呈陽性，學生須即時通知校方。如檢測陽性的人士沒有出現病徵，可自由外出或上班或上課。局方提醒，感染人士於檢測陽性後，應按衞生防護中心建議時刻佩戴口罩，避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。感染人士應時刻留意自己的身體狀況，如出現症狀或病徵惡化，應盡快求醫。

教育局表示，學校應繼續留意師生的整體健康情況，如懷疑校內出現傳染病的爆發，應參閱衞生署衞生防護中心的《學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心預防傳染病指引》，按照相關機制向衞生防護中心呈報有關個案。學校亦可參閱教育局網頁的其他相關傳染病資訊，繼續執行各項衞生措施，並時刻保持校園環境清潔衞生，以保障師生健康。

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責任編輯：馮琪雅

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