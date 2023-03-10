【23條立法】盧文端：兩會之後　中央及港府會具體審視23條立法

▲ 盧文端指，相信在兩會之後，中央及港府會具體審視23條立法的問題。（資料圖片）

曾指《基本法》23條立法，不宜在本年度列入立法議程的，全國僑聯副主席盧文端今日改口指，雖然公開的新聞報道，沒有中央領導人提及23條立法的內容，但相信在全國兩會之後，中央及港府會具體審視23條立法的問題，作出適當的安排。

盧文端今日在報章撰文指， 香港社會普遍支持《基本法》23條立法，港府也在積極準備，雖然公開的新聞報道，沒有中央領導人提及23條立法的內容，但23條立法是肯定要完成的，只是時間問題，相信中央和特區政府會審時度勢，選擇最適當和最有利的時間做好這件事。他認為，中央對維護國家安全的問題高度重視，定性為「一國兩制」的最高原則，從中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧，到中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄，以至特首李家超，都在兩會期間強調，維護國安的重要性。

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盧文端指出，按照慣例，在全國兩會完成換屆之後，主管港澳事務的中央領導人會作出相應調整。他相信在兩會之後，「中央及特區政府會具體審視23條立法的問題，包括根據香港本身和國內外的形勢、兩岸關係情况等，作出適當的安排。」

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責任編輯：區綽彥