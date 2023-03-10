  • 20°C
香港時間 : 2023311日 (週六) 04:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】盧文端：兩會之後　中央及港府會具體審視23條立法

政治 15:50 2023/03/10

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

盧文端指，相信在兩會之後，中央及港府會具體審視23條立法的問題。（資料圖片）

曾指《基本法》23條立法，不宜在本年度列入立法議程的，全國僑聯副主席盧文端今日改口指，雖然公開的新聞報道，沒有中央領導人提及23條立法的內容，但相信在全國兩會之後，中央及港府會具體審視23條立法的問題，作出適當的安排。

盧文端今日在報章撰文指， 香港社會普遍支持《基本法》23條立法，港府也在積極準備，雖然公開的新聞報道，沒有中央領導人提及23條立法的內容，但23條立法是肯定要完成的，只是時間問題，相信中央和特區政府會審時度勢，選擇最適當和最有利的時間做好這件事。他認為，中央對維護國家安全的問題高度重視，定性為「一國兩制」的最高原則，從中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧，到中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄，以至特首李家超，都在兩會期間強調，維護國安的重要性。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

盧文端指出，按照慣例，在全國兩會完成換屆之後，主管港澳事務的中央領導人會作出相應調整。他相信在兩會之後，「中央及特區政府會具體審視23條立法的問題，包括根據香港本身和國內外的形勢、兩岸關係情况等，作出適當的安排。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

政治 中共中央政治局 人大政協兩會 夏寶龍 中聯辦 李家超 廿三條立法 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【面斥不雅】中央圖書館裸女實為90後女生　疑刪與男友聯名帳號避風頭
11:41 2023/03/10
【面斥不雅】中央圖書館裸女實為90後女生　疑刪與男友聯名帳號避風頭
【蔡天鳳碎屍案】Abby婚禮片段曝光　「譚仔太子爺」Chris當日盼與愛妻白頭到老
16:03 2023/03/10
【蔡天鳳碎屍案】Abby婚禮片段曝光　「譚仔太子爺」Chris當日盼與愛妻白頭到老