【下流至極】變態醫生「以愛之名」落藥洗腦女病人　少女遭囚禁性虐近400日

▲ 「以愛之名」落藥洗腦女病患！少女遭囚禁性虐近400日，變態醫生被捕僅獲輕判。

醫者之恥！日本一名精神科醫生被曝在去年數度性騷擾病人，並違反職業操守濫開藥給女病人服用，藉機侵犯對方。而該犯人被捕後竟僅受法院輕判，且能繼續執業，引起衆怒。

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綜合日本媒體報道，51歲男醫生伊沢純，在東京歌舞伎町經營精神科診所。2021年2月，受害人A小姐初次到伊沢純診所求醫，處方安眠藥。起初並無異樣，A小姐也在往後的2個月數次到診所開藥。

直至4月，A小姐再到診所時，伊沢純邀請她共進晚餐，但由於當時疫情嚴重，A小姐便提議可以到伊沢純家中叫外賣。當晚，他們發生第一次性行為，而二人在事後開始用LINE互相聯絡，並發展成情侶關係。

伊沢純表現出負責任的形象，承諾會與A小姐結婚，還常説想生育兩人的孩子，連名字都已取好。當A小姐開始每星期2至3日到伊沢純家中留宿時，他們都會發生性行為，伊沢純更將A小姐的避孕藥丟棄，不作任何避孕措施。

逼迫每日服用精神藥至神志不清

不久後，伊沢純開始露出真面目。A小姐在某次見面後表示自己不能留宿，伊沢純便在她的飲品中下藥，A小姐喝下後瞬間昏昏沉沉。直至A小姐的朋友發現無法聯絡她，到伊沢純家中查看時，發現A小姐正全身赤裸、反白眼昏迷。朋友將A小姐帶走，期間伊沢純不斷用電話轟炸A小姐，令她自責，並主動折返伊沢純家中住宿。

此後，伊沢純用同樣的手段不斷操控、折磨A小姐，包括每日在她的飲品和食物中加入精神藥物，令她終日如醉酒般神志不清；而伊沢純也會每日服用壯陽藥，並數度性侵犯A小姐，將性侵過程拍成影片。

此外，只要伊沢純心情不好時，就會利用A小姐泄憤，包括將她的頭按進浴缸熱水中，並對她拳打脚踢、肆意謾駡。但由於A小姐已長期被精神藥物洗腦及情緒操縱，令她即使受虐也不敢報案求助。

直至2022年2月23日，伊沢純逼迫意識模糊的A小姐在街上脫掉衣物，當衆露出並到停車場撿拾垃圾。期間被路人察覺，伊沢純跑離現場，令A小姐陷入恐慌，不斷用手袋裏的刀片割腕自殘。路人將A小姐送院，但她醒來後仍折返伊沢純家中。

數日後，伊沢純因不滿A小姐與男性友人通話，而對其施暴、勒頸，幸得鄰居及時報警將A小姐送院。而A小姐經過這一次死裏逃生，才終於醒覺，將伊沢純告上法庭。但她仍受過度服用藥物的後遺症影響，甚至她的20歲妹妹，因長期擔心她被囚禁而精神壓力過大，最終自殺身亡。

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僅被輕判入獄2年

實際上，伊沢純在2022年3月起仍不斷犯罪，包括在診症時非必要使用聽診器撫摸女病人胸部和身體、邀對方「開房」等，警方在半年内已逮捕過他達6次，而他過往也因犯下猥瑣罪、傷人罪和違反醫療規定等罪名被捕入獄。在A小姐報案後，伊沢純被捕近一年，東京地方法院終於在今年2月27日審理案件，控其誹謗、傷害及數宗性罪行，判刑2年4個月。

法院判刑後，遭日本民衆狠批刑期太短，且質疑為何多次犯下罪行的人仍可繼續執業、傷害病人。而伊沢純早年犯過的罪行也被公開，包括他早在2007年就因毆打女病人被停業；2008年又因惡意跟蹤威脅前女友被捕；甚至他還曾經開出102萬粒強效精神藥物處方。

惡劣行徑讓民衆怒轟其「下流至極」，勒令政府應儘快將伊沢純「釘牌」，並修緊相關規例，以防有心人利用醫生身份效仿犯罪。

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責任編輯：羅嘉欣