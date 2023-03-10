【拉闊音樂會】陳卓賢拍《冰上火花》受傷　AK澄清沒「封咪」將推個人單曲【有片】

MIRROR的江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）與陳蕾（豹哥）的拉闊音樂會將於5月14日在亞洲國際博覽館Arena舉行，音樂會以「光之折射」為主題，三人今日現在身音樂會記招，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧！

AK、Ian、豹哥在台上大展畫功，為拍檔的歌曲設計舞台，豹哥又預告自己有機會跳舞，令現場粉絲尖叫聲四起。

這個拉闊組合齊齊在記招後接受TOPick專訪，分享是次合作的感受、近況，Ian更親述自己手部受傷的情況！

分享合體開騷感受

AK對於這次的拉闊音樂會感興奮，他指在《CHILL CLUB頒獎禮》時會衝至後台聽陳蕾唱歌。豹哥期待Ian、AK的歌曲中加上女聲的效果。

Ian稱在寫《地球上的最後一朵花》時有幻想過有一把女聲，現時就可以「美夢成真」，並指會即將討論音樂會的歌單。

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AK解釋「封咪」一事

AK早前在TG群組中宣布暫擱置音樂計劃，他笑說：「我特登呢幾個月封一封咪，希望到時有好表現。」他指自己拍畢劇集後，就會再專注於音樂工作上，指「封咪」二字是大家為他加上。

AK說：「完了《冰上火花》後，希望可以趕得切喺《拉闊》前有今年的第一首派台歌。」

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Ian手部受傷

在活動上，Ian的左手手背貼有膠布，問到情況如何時，Ian大派「定心丸」：「無乜事，都係拍攝，我哋拍冰曲，運動就難免受傷，以前做慣運動員，所以真係好小事，以前做運動員時一日瞓十個鐘。」

他指現時著冰鞋溜十多個小時，雙腳已經麻木。他又指同劇的演員得知他生病，就很替他高興，認為他終於可以休息，並在數天病假後，馬上歸隊拍攝。

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豹哥想跳舞

豹哥興奮地表示自己最近「心郁郁」想跳舞，也指身為導師的她在《全民造星V》中看到學員以MIRROR的歌曲Dance Battle，變相令自己也「識少少」，又笑說需要準備一下，希望在《拉闊》當晚有最完美的表演。

另外，AK透露《冰上火花》應該在4月中煞科，然後就要馬上為拉闊作準備。

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MIRROR 3.17出英文歌

MIRROR將在3月17日推出英文團歌《RUMOURS》，AK說：「今次係成團人第一次嘅新嘗試，因為成首歌都係英文歌詞，錄嘅時候的確花咗好多時間解決呢一個問題，希望到時（歌曲）出街時，大家會鍾意。」

他認為最主要是acent（口音）的問題，「嗰幾隻字係大家都識，但又點讀到個口音係似外國人，即係唔好咁local，呢一個先至係最難嘅挑戰。」Ian慶幸自己聽得比較多英文歌，所以認為自己在應付英文歌時會比較得心應手。

記者：陳淑霖

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