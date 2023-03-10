  • 26°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】Abby婚禮片段曝光　「譚仔太子爺」Chris當日盼與愛妻白頭到老

娛樂 16:03 2023/03/10

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。所有認識Abby的家人好友全對她讚不絕口，更形容她如同天使般，故她慘被殺害令人感到痛心。

蔡天鳳生前所開的社交平台引網民關注，而更多她的生前點滴曝光，而Abby與「譚仔太子爺」Chris在2016年婚禮的6分鐘片段近日曝光，當中二人憶述相識經過及對未來期盼，現在重溫令人倍感心痛。

林盛斌任婚禮司儀

Abby與Chris在2016年12月9日舉行婚禮，更由林盛斌（Bob）任婚禮司儀，Abby身上更掛滿數金飾，嫁得十分風光。

婚禮上，播放的6分鐘短片曝光，一對新人跪向雙方父母敬茶，步入房間及出門時，全場充滿歡欣。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

許下愛的承諾

當中，Abby與Chris分別錄下愛的宣言，Chris首先憶述相識經過：「我遇見你嗰日，都係一日平凡嘅日子，你喺條街度就同其他人一樣，但係你對我嚟講，有啲嘢比其他人一啲都唔平凡，喺街上面撞到你同一個朋友，你當時著住高踭鞋，感覺記憶猶新。」

然後，他說出對未來的期盼：「Abby，我諗我同你都估唔到今日正式成為夫妻，有你喺家庭入面，唔單只我開心，我父母都好開心，其他屋企人都好開心，我希望我哋未來嘅日子會愈來愈好，到我啲頭髮白晒嘅時候，你都仲喺我身邊，好好照顧我，我愛你Abby。」

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋　走入沈慧林周末渡假後花園

至於Abby則甜蜜：「其實我已經唔記得我哋第一次見面係幾時，應該就係成班朋友識咗佢之後，後尾我哋差唔多每一日都見面，之後慢慢開始對佢有好感啦。老公呀，今日我要嫁俾你喇，我真係好開心，我以後會錫晒你同你屋企人，我愛你。」

可惜現在二人陰陽永隔，令人心痛。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界
11:08 2023/03/09
【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界
【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀認識　愛分享入廚心得聲稱信佛
12:11 2023/03/08
【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀認識　愛分享入廚心得聲稱信佛
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
11:15 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
【蔡天鳳碎屍案】前夫女友人被捕KOL常與藝人集郵　胞姊IG發文為妹妹護航
12:16 2023/03/08
【蔡天鳳碎屍案】前夫女友人被捕KOL常與藝人集郵　胞姊IG發文為妹妹護航
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
11:16 2023/03/05
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界
11:08 2023/03/09
【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界
【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀認識　愛分享入廚心得聲稱信佛
12:11 2023/03/08
【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀認識　愛分享入廚心得聲稱信佛
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
11:15 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】五姐曾騷奢華衣帽間　蔡天鳳房地契入鏡網民指易招妒忌
蔡天鳳 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 林盛斌 家庭關係 夫妻之道

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
14:12 2023/03/09
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧
13:28 2023/03/09
【恩愛夫妻】富商老公激罕現身陪上節目　黎姿首談認定馬廷強原因︰他很有智慧