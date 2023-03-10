【蔡天鳳碎屍案】Abby婚禮片段曝光　「譚仔太子爺」Chris當日盼與愛妻白頭到老

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。所有認識Abby的家人好友全對她讚不絕口，更形容她如同天使般，故她慘被殺害令人感到痛心。

蔡天鳳生前所開的社交平台引網民關注，而更多她的生前點滴曝光，而Abby與「譚仔太子爺」Chris在2016年婚禮的6分鐘片段近日曝光，當中二人憶述相識經過及對未來期盼，現在重溫令人倍感心痛。

林盛斌任婚禮司儀

Abby與Chris在2016年12月9日舉行婚禮，更由林盛斌（Bob）任婚禮司儀，Abby身上更掛滿數金飾，嫁得十分風光。

婚禮上，播放的6分鐘短片曝光，一對新人跪向雙方父母敬茶，步入房間及出門時，全場充滿歡欣。

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許下愛的承諾

當中，Abby與Chris分別錄下愛的宣言，Chris首先憶述相識經過：「我遇見你嗰日，都係一日平凡嘅日子，你喺條街度就同其他人一樣，但係你對我嚟講，有啲嘢比其他人一啲都唔平凡，喺街上面撞到你同一個朋友，你當時著住高踭鞋，感覺記憶猶新。」

然後，他說出對未來的期盼：「Abby，我諗我同你都估唔到今日正式成為夫妻，有你喺家庭入面，唔單只我開心，我父母都好開心，其他屋企人都好開心，我希望我哋未來嘅日子會愈來愈好，到我啲頭髮白晒嘅時候，你都仲喺我身邊，好好照顧我，我愛你Abby。」

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至於Abby則甜蜜：「其實我已經唔記得我哋第一次見面係幾時，應該就係成班朋友識咗佢之後，後尾我哋差唔多每一日都見面，之後慢慢開始對佢有好感啦。老公呀，今日我要嫁俾你喇，我真係好開心，我以後會錫晒你同你屋企人，我愛你。」

可惜現在二人陰陽永隔，令人心痛。

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