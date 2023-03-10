【單親家庭】單親爸帶兒子揸的士開工　手寫告示請求乘客勿檢舉

▲ 單親爸爸為了生活只好帶著兒子揸的士。

作為單親家庭照顧小孩已經不容易，如果家中沒有長老支援就更加辛苦了！台灣一名單親爸爸，在沒有人支援之下，開工揸的士的時候，只好帶上兒子。他手寫告示希望乘客不要檢舉，只剩下兩次機會了。

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近日一名台灣網友在Facebook群組爆廢公社中發文分享，稱他坐的士時，注意到副駕駛座後方貼了一張A4尺寸的手寫告示。裡面寫道:

各位乘客你好，因為疫情的關係影響了生活及收入，所以只能多利用孩子放假的時間繼續工作。我是一名單親爸，父母都已經不在了，沒人可以幫忙我，我只能帶著小孩一起跑車。那我兒子他就坐在前面，或是在後車廂睡覺，他很乖，不會吵到你休息，希望你不要檢舉我，我只剩下兩次的機會了，請你高抬貴手，拜託你了，謝謝你，祝你一切順利。

乘客將這則告示貼上網，留言表示「為了生活這位大哥也是不容易，若坐到他的車也請高抬貴手！」#這位爸爸您辛苦了。

而網友都紛紛留下溫暖的留言支持這位爸爸，「辛苦了，弟弟也很乖很懂事以後長大一定會體會爸爸的辛苦孝順爸爸的，有幸坐到這位爸爸車的乘客們，大家都是混口飯吃的艱苦人，請彼此互相體諒，多一分溫暖少一分刻薄這個世界會更加溫暖。」、「不知道大哥被生活打了多少巴掌才會寫出這寫文字 加油」、「有在苗栗坐到這個大哥的車，當時請他把我從監理站載到交流道口只跟我收了300塊很合理的價，看到紙條後 拿一千給他我就下車了。」

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責任編輯︰王明芳