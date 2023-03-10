【AA制】孤寒老公迫老婆買餸報銷拎收據　簽協議攤分生仔入院費孩子開支

▲ 台灣有人妻大呻老公是終極AA制代表。

夫妻為何要斤斤計較？共同為家庭付出本應無分彼此！台灣近日有一名女網民在網上發勸世文，大呻老公奉行終極AA制，在結婚4年一直斤斤計較，家庭日常開支、買餸錢只付一半，更要有單據證明防止老婆「打斧頭」，更離譜的是入院生仔的費用、孩子的開支都要AA！

孤寒老公堅守AA制

近日，台灣有名女網民在facebook群組「匿名公社」發帖，大呻結婚4年的老公是終極AA制的代表，撰寫了千字文作勸世文，勸告女生想結婚，要好好觀察眼前的另外一半，不要像她為家庭壓力，隨便選擇一個結婚對象。

事主的老公是親戚介紹，老公普通不起眼，家裡非常有錢，拍拖時有感他很紳士、家人很錫她，想食甚麼、買甚麼，男友都會買給她，之後男方家人催婚，兩人拍拖3個月後結婚，事主形容為「真正噩夢的開始」，至今結婚了4年。

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買餸報銷一半要有收據

老公及其家人變得凡事都斤斤計較，結婚初時去街市買餸，跟老公要家用，老公說如沒有收據，怎麼知道是否虛報。平時買家中的日用品亦要有收據，才能問老公跟奶奶拎一半錢，另一半就由事主支付。

人妻曾跟老公抱怨，但老公指她有返工，俾一半錢理所當然，叫她不要無理取鬧，當時人妻已有點心灰意冷。後來，事主聽奶奶話計劃生小朋友，結婚第2年懷孕就辭工，陀B仍要每天做家務、煮飯、服侍老公同奶奶，辛苦過返工。最離譜是老公仍堅守AA制原則。

懷孕期間，我有很多想吃的，請老公下班後幫我買回來，沒想到老公買回來後第一句話是，發票給妳，妳要給我一半的錢，因為妳肚子裡的小孩是我的，不然我就要跟妳收全額了。

生仔入院費孩子開支分一半

大肚老婆隨即火起，之後兩公婆就分房睡，另外人妻之後想吃什麼就叫媽咪買。到生B時更過分，事主本來選擇自然分娩，但因為實在太痛了，要求醫生打無痛，由於打無痛針生仔費用不便宜，孤寒老公當著全部人面說他只會出一半錢，更要求一定要有收據才俾錢，然後叫老婆「好好把小孩生下來」。

聽到他說打無痛的錢要一半，我要不是痛到無法動，我真的很希望當場打他，到底知不知道我正冒著生命危險再生孩子？

人妻斥責老公沒良心，到坐月入住坐月子中心，老公也是AA制只出一半錢。到BB出世，小朋友的開支，老公也是AA。

開口閉口都是錢，可見從來沒有把我當成自己人。小孩接回來了，他就叫我簽小孩花費協議書，以後小孩的所有費用，他都要跟我一人一半！

老婆已心淡想離婚，帶小朋友回娘家！老公說要提告，爭取小孩的撫養權，人妻求問網民意見。

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責任編輯︰顏紫燕