【火災意外】沙田禾輋邨住宅起火1死　女住客著睡衣手抱滿月BB逃生

▲ 沙田禾輋邨發生閉門失火事件，消防到場出動一條喉及煙帽隊迅速將火救熄

沙田禾輋邨單位起火，涉事火警單位門窗變形，多層單位受波及，最新錄1人死亡。消防正調查火警原因。

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事發於今日(10日)下午2時45分，禾輋邨順和樓4樓一單位冒出濃煙並著火，消防到場出動一條喉及煙帽隊迅速將火救熄，單位內發現有1名住客，當場證實死亡。多名居民疏散到地下。

據居住13樓的陳女士表示，她當時剛餵完奶，突然聽到火警鐘，打開門察看時，整個天井都充斥濃煙，她於是手抱剛滿月的嬰兒及女兒徒步落樓暫避。

火警單位窗門被燒至變形，樓上多層單位亦被波及，消防正調查火警原因。

據附近街坊吳婆婆表示、死者每早都會飲茶，之後會到附近執拾紙皮。她指死者鮮與鄰居打招呼，與一名約30歲女兒住上址多年，丈夫多年前已去世。

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記者：曾秋文