【教仔奇招】兒子沉迷玩手機不願瞓　爸爸高招對付迫連玩17個鐘

▲ 兒子沉迷玩手機不願瞓，爸爸用高招對付。

遇上小朋友沉迷玩電子產品甚至成癮，家長會用甚麼方法應對？內地就有一位爸爸使出高招，他不滿兒子只顧玩手機，玩到不肯睡覺，於是迫他連玩17小時，最終兒子受不了，表示知錯了。

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綜合內地傳媒報道，深圳一位黃姓爸爸周三（8日）淩晨一時半，發現兒子還沒睡覺，在偷偷用手機打機。他一怒之下想出奇招教訓兒子︰

今天就讓你玩個夠，你一直玩，可以玩到明天。

兒子被爸爸叫醒繼續玩

爸爸還特意向兒子的學校老師請假一天，讓他可以專心自由玩手機，期間容許他吃飯、喝水，但不能睡覺。結果直至早上7時半，兒子已連續玩手機6小時，精神依然不俗。過了一會，兒子玩到累後睡著了，卻被爸爸叫醒繼續玩。

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一直到當日晚上6時半，他都沒有休息，最後連續玩了17個小時才停下來。兒子終於意識到自己的錯誤，並用英文寫了一份保證書，承諾以後回家後會先做功課，不會再沉迷玩手機。

雖然爸爸這個方法有點極端，但頗有效。不過，他強調兒子成績好，很聽話，並經常跟他參加戶外活動，體能也很好，因此才在一定條件下讓他嘗試這種反向教育，他建議家長不要隨意仿傚。

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責任編輯︰王明芳