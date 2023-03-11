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【道路炸彈】港妻誕B緊接做手術想4月尾考車　老公代問︰最遲幾時要學車？

育兒經 09:00 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一名港妻生完BB後想如期4月底學車，但她還要做多個手術，故老公代為詢問網民她應該幾時學車，卻遭到網民批評。

媽媽生育後元氣大傷要坐月，又要忙湊B，難以再抽時間做其他事情。可是一名剛誕B的港媽卻打算下月底去考車牌，之前還要抽時間做手術，其老公也擔心老婆趕不及，故在facebook群組代為詢問網民要幾時學車，卻遭網民群起斥責。

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該名老公在一個facebook學車群組發帖文詢問︰「請問我老婆4月尾考車，佢要最遲幾時開始學車？」他解釋老婆剛剛生完BB，下星期還有一個手術要做，所以擔心趕不及學車。帖文隨即引來網民批評，有網民斥責該老公沒有體諒老婆，應該好好讓老婆休息。

學車緊要定係你老婆緊要？你話佢下星期做手術，而且又啱啱生完BB，俾佢休息吓啦！四月就考車而家邊學得切？

引來大批家長討論

有關帖文被轉載至facebook專頁「生仔要考牌系列」，引來大批家長網民留言討論，有人指出每人學車的情況不同，「有人上完一堂就1 take過……自己feel ready咪學囉」、「4月中連續學就得啦、都係學果十堂八堂。最緊要同個師傅約咗時間先。」

有網民則指出，醫生建議媽媽生完6星期後最好不要駕車，「因為如果要急扭軚啲腹肌未回復好易拉傷，前提係你生仔個位痛完坐得低先」；但更多人建議該名老公改期，勸老婆先好好休息及專心湊BB。

點擊圖片即睇更多網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權。

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責任編輯︰王明芳

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