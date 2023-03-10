【郵輪復常】名勝世界壹號首航客滿    截至10.29共100對航次出發

▲ 名勝世界壹號舉行以本港為母港的公海遊首航儀式。(梁偉榮攝)

本港郵輪市場開始復甦，「名勝世界壹號」今日（10日）舉行以本港為母港的公海遊首航儀式。母公司名勝世界郵輪指，首航所有房間已售罄，3月公海遊的露台房間已接近爆滿，形容反應熱烈；截至10月29日將有100對航次出發。

名勝世界郵輪銷售助理副總裁薛泳荃表示，往來香港至台灣的航次由2月1日開賣，今日首航兩周前爆滿，928間房間已全數售出，全船共有1,600至1,700名乘客，形容銷情理想。至於3月公海遊的航次露台房已近乎額滿，而3月10日至10月29日將有100班公海遊、香港往高雄及澎湖的航次。

薛泳荃又提到，現接獲多個團體查詢，希望在郵輪舉行會議或培訓活動，包括一間東南亞學校有意在8月至9月舉辦頒獎禮。

該郵輪會在港展開為期一個月的公海遊，分別為3日2夜及2日1夜。到4月2日至10月29日，會以香港及高雄為雙母港，逢周日出發提供香港往高雄、澎湖再返港的4日3夜航程，或逢周三香港出發往返高雄的3日2夜航程，而逢周五至周日則維持公海遊。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，選擇香港作為母港之一，是由於香港具有重要策略位置，不單止有良好基建設施，而且有不少國際航班往返世界各地，亦鄰近中國的市場，乘客群遍及國際，因此公司對業務前景充滿信心。

被問到港府3月開展的「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，對郵輪業務有多大幫助。吳明發表示，公司與香港的旅遊部門有長期合作關係，形容香港近期開展的宣傳活動非常進取，亦有邀請不同人士及企業來港。

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記者：陳麗娜