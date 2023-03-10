【兩會2023】習近平全票連任　各界︰民心所向眾望所歸

▲ 習近平全票連任國家主席、中央軍委主席。（新華社圖片）

習近平全票連任國家主席、中央軍委主席。本港各界對習近平當選國家主席表示支持，形容是民心所向，眾望所歸。

政務司司長陳國基表示，熱烈祝賀習近平全票當選，特區政府定當繼續全力貫徹主席去年「七一」重要講話中，對香港「四個必須」和「四點希望」的囑託，以及「青年興，則香港興」的寄語，堅持依法治港，維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，穩根基、防風險、抓機遇、拼經濟、惠民生。

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律政司司長林定國表示，習近平多次強調，普通法制度是其中一個必須保持的獨特優勢，有利鞏固香港的國際金融、航運、貿易中心地位，對維持香港法治的信心起關鍵作用。他認為，今次第十四屆全國人大一次會議選舉結果，為香港法治建設的未來增添底氣，開拓更大發展空間。

立法會表示，在以習近平主席為核心的中央政府帶領下，國家自中共十八大以來取得舉世矚目的成就，人民生活水平提升有目共睹。主席梁君彥強調，習近平近年多次表達對香港社會各階層和香港巿民的關心，梁君彥表示，立法會作為特區的立法機關，今後定當在行政主導體制下配合和監察特區政府依法施政，為政府提升全面治理能力和管治水平出謀獻策，使「一國兩制」更臻完善。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，習近平在去年香港回歸祖國25周年慶典時，清楚指出一國兩制是好制度，不需要改變，所以2047年的界線已經不再存在。她又指出，習近平全票當選，成為新一屆國家主席和中央軍委主席，大家都感到非常振奮，代表十四億人民的願望。

全國政協常委、香港西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，習近平在複雜多變國際形勢中，為國家開創中國特色社會主義新時代，成就斐然，有信心在習主席的團結帶領下，國家未來會繼續高質量發展，並在現時地緣局勢中，開辟合作共贏的新境界。他又指，在習近平支持下，香港會繼續發揮所長，扮演好國家文化藝術發展的橋頭堡角色，實現中外文化藝術交流中心的期許。

全國政協常委林建岳認為，國家要實現中華民族偉大復興，需要有堅強的領導、堅強的核心。習近平全票當選是民心所向，眾望所歸，反映了包括香港市民在內的全國人民的共同心聲。

港區全國政協委員、香港義工聯盟主席譚錦球表示，堅信在習近平掌舵領航下，國家將繼續飛躍前進，在實現二個百年奮鬥目標的新征程上取得更大成就。

港區人大代表冼漢迪表示，自十八大以來，習近平多次強調創新科技的重要，也大力推動創科發展，亦一直表達對香港的關愛與重視，尤其是對香港發展創新科技寄予厚望，不斷激勵香港創科融入國家發展大格局。

民建聯表示，將在以習近平為核心的中央領導下，努力落實習主席對香港提出的希望和要求，支持特區政府不斷提升治理水平，並團結社會各界，增強社會經濟發展動能，為國家富強和香港繁榮穩定作出積極貢獻。

工聯會表示，衷心感謝習近平引領香港渡過難關，進入「由治及興」新階段。工聯會將監督支持香港政府依法有效施政，展現「一國兩制」新時代的新作風，讓「興」的動能更強勁，積極與國家發展戰略對接。

新民黨表示，熱切期望國家在習近平帶領下，未來五年面對環球政經局勢，無懼挑戰，建設和諧、廉潔、社會主義現代化的偉大國家。也冀望香港在特區政府帶領下，更積極主動融入國家發展大局。

立法會A4聯盟表示，在國際形勢複雜多變的形勢下，乘風破浪的「中國號」巨輪有了高瞻遠矚的領航者。「A4聯盟」會繼續堅定支持中央和特區政府依法施政，幫助特區政府把握新機遇、迎接新挑戰。

香港地產建設商會表示，習近平全票當選乃民心所向，商會深信，在習近平的領導下，國家必定繼續繁榮昌盛，香港在「一國兩制」方針下定必行穩致遠。

港區政協委員、鄉議局主席劉業強表示，代表新界鄉議局仝人及八十萬海內外原居民，熱烈祝賀並堅決擁護以習近平為首的國家領導層。相信在習近平的帶領下，國家在新征程上定必大有可為，風光無限。

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責任編輯：關景騰