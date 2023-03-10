【性侵醜聞】BBC紀錄片揭Johnny's事務所社長性暴行　受害者親述過程：要心存感激

▲ BBC紀錄片揭Johnny's事務所社長性暴行，受害者親述過程：要心存感激。

再有知名人士被揭性侵醜聞。BBC公開專題報道「獵食者：J-Pop的秘密醜聞」，揭發了日本Johnny's事務所（尊尼事務所）創辦人Johnny喜多川，曾性侵旗下未成年少男的性暴行。

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尊尼事務所曾培育出不少人氣偶像，包括SMAP、近藤真彥、King & Prince等，還有許多活躍於日本影視圈中的偶像，都是其旗下藝人。因此，社長Johnny喜多川在許多日本人眼中是「神」一般的存在。

喜多川於2019年離世，而他曾被指生前是戀童癖、會性侵旗下未成年少男的傳聞，自1960年代已開始流傳，但未曾有媒體敢報道。3月7日，BBC公開紀錄片「獵食者：J-Pop的秘密醜聞」，揭發了喜多川的荒淫行徑。

共浴性侵未成年男孩

影片中，一名化名林（Hayashi）的受害者親述受害過程。他透露，自己在15歲時經面試見到喜多川，對他的印象是友善、很照顧人。1星期後，他被帶到喜多川的豪宅中，發現有不少與自己年紀相若的男孩在豪宅中過夜。當晚，喜多川叫林一起洗澡，之後，喜多川對林做口交性侵。林回憶道：

感覺自己像玩偶一樣，整個人嚇到顫抖。

林表示，豪宅中的男孩都是未成年，也都知道正在發生的事，但沒有人想逃走，因他們一旦成功出道並成名，就要感激喜多川。林覺得，這與其他性罪行不同，每個人被侵犯時，反倒用心存感激的心態，盡量滿足喜多川。甚至有其他男孩告訴他：

你要繼續這樣，否則不會成功。

而對於喜多川令人髮指的行為，事務所内所有人視作平常，甚至當知道誰被叫走時，還開玩笑說：「終於到你了，加油啊！」尊尼事務所前藝人岡本Kauan亦爆料，喜多川房内有2間專用「炮房」，若被他邀請到特設房間陪睡，過程中會被撫摸性器官、迫口交等。房間原本名為「ARASHI．松本潤」，但後來又變成「Sexy Zone．佐藤勝利」。房名中提及的2名藝人都是喜多川的愛將，或亦同遭毒手。

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遭性侵時父母在場

1999年，有日本記者訪問了多名曾遭喜多川性侵的男孩，有意揭發其惡行。當中有受害者表示，自己在家中遭喜多川性侵時，父母就在隔離房，但未有阻止事情發生。他們透露，其實有不少父母明知道喜多川的變態癖好，但為了孩子前途，仍選擇親手推他們入火坑。

而該名記者在報道事件後，翌年遭尊尼事務所控告誹謗，其任職周刊受到罰款；但喜多川則從未被刑事起訴。該記者在紀錄片中向節目記者Mobeen Azhar表示：

我為此絕望了23年。

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責任編輯：羅嘉欣