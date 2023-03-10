【冒警騙款】涉冒警騙老翁逾43萬　男生判勞教中心兼賠償10萬

▲ 涉冒警騙老翁逾43萬，男生判勞教中心兼賠償10萬。（資料圖片）

19歲男生涉於2022年3月與兩名不知名男子串謀欺騙六旬老翁，並上門自稱警察，要求事主轉帳逾43萬港元至其他銀行戶口。涉案男生早前承認串謀以欺騙手段獲得財產罪及冒充公職人員共兩罪，今（10日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官判刑時指，考慮被告年青及願意作出賠償，判被告進入勞教中心，須賠償10萬元予事主。

被告羅琛朗（19歲），報稱學生，被控於2022年3月28日，在將軍澳某單位假冒公職人員，即香港警務處的警員。

最新影片推介

被告另被控於同月28日至30日，與兩名不知名男子串謀詐騙，虛假地表示呂姓男子於內地涉及洗黑錢案件，要求呂將銀行戶口的所有存款轉去兩個不知名戶口，否則其資產會被凍結，從而不誠實地取得對方的43.4萬元，意圖永久地剝奪上述資產。

代表律師求情時指，本案被告亦是受害人，情況並不常見。被告犯下愚蠢的錯誤，幸運地獲建議進入勞教中心，可協助被告未來的發展。裁判官則指不少案件的被告亦被人欺騙，質疑本案情況是否不常見。

裁判官判刑時指，考慮被告年青和願意作出賠償，以及主動認罪，節省法庭時間，接納被告報告建議，判其進入勞教中心。

裁判官指，雖然受害人損失逾40萬，但因應裁判法院所限，遂下令被告於2周內賠償10萬元予事主。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟