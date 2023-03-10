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【天文台】陳栢緯接替鄭楚明出任天文台台長　下周一履新

政治 17:05 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳栢緯(左)將於3月13日出任天文台台長。 （資料圖片）

政府今日宣布，現任香港天文台助理台長陳栢緯將於下周一出任香港天文台台長，接替於同日展開退休前休假的鄭楚明。
 
公務員事務局局長楊何蓓茵形容，陳栢緯能幹而敬業，在氣象和科學研究方面實力非凡，掌握深厚科學知識及專業技術，亦具備出色的領導才能。對於即將從公務員行列退休的鄭楚明，楊何蓓茵指，鄭楚明在政府服務34年，一直秉持專業精神，盡心竭力服務香港，鄭帶領團隊進一步提升天氣預測和預警服務，以在惡劣天氣下保障公共安全，亦積極參與世界氣象組織和國際民用航空組織的工作，以建立及維持香港在區域和國際氣象界的地位。

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陳栢緯於1994年4月加入政府任職科學主任，並於2019年6月晉升為香港天文台助理台長。

陳栢緯於1994年4月加入政府任職科學主任，並於2019年6月晉升為香港天文台助理台長。(政府新聞處圖片)

鄭楚明於1989年二2月加入政府任職科學主任。他於2011年10月晉升為香港天文台助理台長，並於2020年2月出任香港天文台台長至今。

鄭楚明於1989年二2月加入政府任職科學主任。(政府新聞處圖片)

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責任編輯：區綽彥

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