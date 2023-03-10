  • 23°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比利時Hermes】Delvaux經典手袋入門價$15,000起　194年老字號Pin Toy手袋最熱賣

休閒消費 17:56 2023/03/10

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

一看就知道Pin Swing手袋是Pin Toy的變奏加大版，容量多了，而且配有可拆卸手柄、加上可調節肩帶，肩背斜揹兩相宜。（$24,100/圖片品牌提供）

屈指一算，市面上擁有過百年歷史的品牌不多，但接近二百年歷史的又如何？筆者以時裝品牌計，能夠如此「長壽」的，還只有來自比利時的Delvaux，其低調的設計早已吸引不少同道中人，用「有麝自然香」來形容她可說是最適合不過。

作為有194年的百年老字號Delvaux，雖然品牌於2021年疫情期間被著名奢侈品集團的歷峰集團（Richemont）全面收購，但對一些資深的「shopping精」來說，Delvaux雖然源於比利時，但總覺得對我們港人還有點淵源，原因是當品牌未被收購時，它的擁有者正是來自香港億萬富翁馮氏家族所擁有。

不過，正所謂事過境遷，今天品牌得到國際集團背後支持，正向著數字化的業務進發，而幸運的是Delvaux沒有因為急於收復失地而將產品的設計和質素降低，甚至將貨就價，今日的Delvaux仍然一如既往，被認定為代表有著最高品味的皮具品牌之一。

經典品牌最暢銷的Brillant手袋換上了新外衣，袋面繁複的真皮細節，背後由熟練的工匠用人手逐一縫上。（售價待定/圖片品牌提供）

今年的春夏系列，毋須多說，仍然是以原出於1958年，由Paule Goethals設計有著D字金屬釦的Brillant手袋作主打，這一次袋面作出有限度的改良，除了提供D字木釦版本外，亦有用上大量細小的皮塊拼湊而成的複雜版。

據過往資料記載，一個Brillant手袋大致須花上8小時方可完成，而這個新版本的背後肯定會花上更加多小時製造，大可以推測它的定價應該索價要7萬元或以上（大號Brillant售價約$61,000）。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此外，品牌近年主打的體積細小的Pin Toy手袋，雖然仍然持續熱賣，但踏入今季已「進化」成來得體積比較大的Pin Swing手袋，手袋以taurillon soft小牛皮製造，由Pin Toy的桶形設計轉變成可載物更多的長方形，加上手挽可拆除，與及有可供斜揹的皮繩提供，難怪成了最搶眼的作品，在今季與經典的Brillant手袋分庭抗禮。

產品查詢：3583 1223

記者：何偉雄
 

相關文章

【越洋專訪】巴黎男裝周專訪創作人黃偉文　Wyman：艱難日子藝術是避難所
今日 08:07
【越洋專訪】巴黎男裝周專訪創作人黃偉文　Wyman：艱難日子藝術是避難所
【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
12:38 2023/03/08
【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
【時尚速報】OMEGA聯乘SWATCH推型爆全黑魂設計　$2,288 Mission to Moonshine Gold
15:02 2023/03/08
【時尚速報】OMEGA聯乘SWATCH推型爆全黑魂設計　$2,288 Mission to Moonshine Gold

你可能感興趣

【越洋專訪】巴黎男裝周專訪創作人黃偉文　Wyman：艱難日子藝術是避難所
今日 08:07
【越洋專訪】巴黎男裝周專訪創作人黃偉文　Wyman：艱難日子藝術是避難所
【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
12:38 2023/03/08
【時尚速報】川久保玲弟子聯乘GU推潮服裝$79起　人氣設計師熊切秀典作品獲博物館收藏
【時尚速報】OMEGA聯乘SWATCH推型爆全黑魂設計　$2,288 Mission to Moonshine Gold
15:02 2023/03/08
【時尚速報】OMEGA聯乘SWATCH推型爆全黑魂設計　$2,288 Mission to Moonshine Gold
比利時 消費資訊 消費種類 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
14:12 2023/03/09
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
【抗癌心路】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌
16:28 2023/03/07
【抗癌心路】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌