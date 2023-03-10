【比利時Hermes】Delvaux經典手袋入門價$15,000起　194年老字號Pin Toy手袋最熱賣

▲ 一看就知道Pin Swing手袋是Pin Toy的變奏加大版，容量多了，而且配有可拆卸手柄、加上可調節肩帶，肩背斜揹兩相宜。（$24,100/圖片品牌提供）

屈指一算，市面上擁有過百年歷史的品牌不多，但接近二百年歷史的又如何？筆者以時裝品牌計，能夠如此「長壽」的，還只有來自比利時的Delvaux，其低調的設計早已吸引不少同道中人，用「有麝自然香」來形容她可說是最適合不過。

作為有194年的百年老字號Delvaux，雖然品牌於2021年疫情期間被著名奢侈品集團的歷峰集團（Richemont）全面收購，但對一些資深的「shopping精」來說，Delvaux雖然源於比利時，但總覺得對我們港人還有點淵源，原因是當品牌未被收購時，它的擁有者正是來自香港億萬富翁馮氏家族所擁有。

不過，正所謂事過境遷，今天品牌得到國際集團背後支持，正向著數字化的業務進發，而幸運的是Delvaux沒有因為急於收復失地而將產品的設計和質素降低，甚至將貨就價，今日的Delvaux仍然一如既往，被認定為代表有著最高品味的皮具品牌之一。

▲ 經典品牌最暢銷的Brillant手袋換上了新外衣，袋面繁複的真皮細節，背後由熟練的工匠用人手逐一縫上。（售價待定/圖片品牌提供）

今年的春夏系列，毋須多說，仍然是以原出於1958年，由Paule Goethals設計有著D字金屬釦的Brillant手袋作主打，這一次袋面作出有限度的改良，除了提供D字木釦版本外，亦有用上大量細小的皮塊拼湊而成的複雜版。

據過往資料記載，一個Brillant手袋大致須花上8小時方可完成，而這個新版本的背後肯定會花上更加多小時製造，大可以推測它的定價應該索價要7萬元或以上（大號Brillant售價約$61,000）。

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此外，品牌近年主打的體積細小的Pin Toy手袋，雖然仍然持續熱賣，但踏入今季已「進化」成來得體積比較大的Pin Swing手袋，手袋以taurillon soft小牛皮製造，由Pin Toy的桶形設計轉變成可載物更多的長方形，加上手挽可拆除，與及有可供斜揹的皮繩提供，難怪成了最搶眼的作品，在今季與經典的Brillant手袋分庭抗禮。

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記者：何偉雄

