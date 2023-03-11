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【劉松仁近況】松哥兩年前誤傳中風後淡出　劉松仁騷近照外表清減不少

娛樂 13:18 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉松仁罕有晒出近照。

現年73歲劉松仁於2020年初突傳中風，之後其經理人回應指並無此事，但之後劉松仁淡出幕前，惟不時於社交平台跟網民互動。昨晚（3月8日）松哥於微博晒出新相，清減了的松哥再度成為網民焦點！

松哥很疼錫愛犬叮叮，每年也會為叮叮慶生，真的視牠如子女一樣，松哥昨晚分享一張照片，只見他抱着叮叮於生日蛋糕面前合照。

【久未露面】劉松仁為愛狗慶生近況曝光　71歲松哥曾因跌傷誤傳中風

松哥精神勝從前

當中劉松仁留言：「叮叮日，與你度過十個年頭，感謝你陪伴！無限歡樂！」只見松哥笑逐顏開，精神也不俗，只是白頭髮相比之前多。網民紛紛留言：「松哥跟狗狗笑得都好可愛啊」、「叮叮好可愛，春風暖，您的笑更暖」、「松哥的狀態好好」等

不過，松哥也消瘦不少，故有網民問：「老師怎麼愈來愈瘦？注意身體喔」！

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【最佳拍檔】劉松仁與米雪行山保健康　久未露面松哥精神飽滿

米雪介紹中西醫

劉松仁近年沒有出席公開活動，也沒有參與劇集演出，但他不時跟圈中好友聚首，包括米雪、李龍基、石修和羅蘭等。

於2019年底，傳出劉松仁中風的消息，及至翌年初，劉松仁被拍到撐住拐杖由太太攙扶陪到健康中心做物理治療，不過松哥透過經理人回應澄清松哥只是在做舞台劇期間跌傷。

跟松哥認識多年米雪，知道松哥身體出狀況後，即介紹中西醫給松哥接受治療，又陪對方做氣功、行山，讓松哥快點康復。

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劉松仁縱橫娛圈超過30年，演過無數經典電視劇，當中包括《陸小鳳》、《京華春夢》金振西、《大時代》、《無業樓民》等，劉松仁演活了大俠、股票大亨和小人物角色。

2012年憑《名媛望族》有份入圍競選視帝的劉松仁，雖然呼聲甚高，但他既叫網民不要投票給他。他說：「我不喜歡，不想介入，千萬不要投票給我，我不喜歡玩這個遊戲。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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