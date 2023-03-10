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【雞排妹】鄭家純爆日本丈夫不回家睡　鼓勵男士捐精：很正常的行為【多圖】

娛樂 18:10 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣性感女星鄭家純（雞排妹）在去年11月突然宣布嫁日本小兒科醫生AKIRA，成為日本人妻，令不少宅男心碎，更有網友「葡萄」表示：「這些機會不是我的」！

婚後的鄭家純仍有不時更新社交平台，但已為人妻的她已不再派福利照。另外，她為工作要做「空中飛人」，不時往返台灣及日本。

【雞排妹寫真】女神鄭家純善慈拍賣寫真戰衣　不甘被指P圖騷原相證冇「照騙」

「雞排妹」鄭家純去年閃婚。

成長背景差異

早前，她到台灣Up做直播節目，在當中被問到與丈夫交往過程與婚後生活，她大方表示與丈夫是透過交友軟體認識，更直言原本對AKIRA沒特別感覺，後來才覺得對方太有趣而繼續發展。她更形容丈夫是超直的直男，連求婚時也沒毫不浪漫，只簡單的問一句要不要結婚而已。

至於婚後生活，鄭家純坦言從小嚮往婚姻，但因兩人的成長背景及文化都不同，相處上很有挑戰性，故提醒未婚的男女不論過往累積了多少戀愛經驗，在結婚後都派不上用場，一切要從新學習。

鄭家純講有關丈夫笑話笑到流眼淚。

鼓勵男士捐精

另外，她笑著踢爆丈夫某次喝醉後直接在路邊睡，她笑到流眼淚稱：「早上睡起來發現旁邊的枕頭上有雜草，詢問老公後才知道這些荒唐事。」

隨後，鄭家純討論捐精問題，一向言論大膽的她稱：「捐精是一個很正常的行為，還有營養費可以拿，何樂而不為？」更笑稱可用她的寫真集去「DIY」。最後她稱已是「退役寫真女星」兼人妻，不必再循偶像女神模式生活，覺得現在生活十分輕鬆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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