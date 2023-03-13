【納米裝修】孝順兒為照顧母親花$40萬裝修 180呎納米單位間出4房2廁

▲ 孝順兒子方便照顧母親，將180呎納米單位間出4房2廁共花40萬裝修費。 （圖片來源：DIC設計情報中心提供）

眾所周知香港住居環境擠迫，想要擁有私人空間，就不得不多花心思在裝修上。今次介紹位於長沙灣麗翠苑一個不足184呎的納米單位，戶主為方便照顧母親，要求設計師間出4獨睡房、2個洗手間，包括工人房、可讓親友留宿的客房、開放式廚房、同時要放兩部洗衣機，更要家中夠光猛通爽及足夠收納空間。

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要為媽媽帶來方便

單位戶主為方便有人照顧年長的媽媽，於是聘請了外傭，並希望每人有一個獨立的休息空間。由於單位原本的廁所及廚房面積較大，設計師於是將廚房搬位兼改成開放式，改成媽媽的睡房，讓她有獨立休息空間，而且房內設備絕對是「五臟俱全」，既有休憩睡床、床尾設掛牆電視，床頭特別加入軟墊設計，讓媽媽可以舒適地看電視；床邊設拉板，方便隨意移動。同時利用高空空間設計出儲物位，既不影響活動範圍，又可提升收納空間。

2廁及2洗衣機

戶主希望媽媽和外傭可分開使用洗手間及洗衣機，設計師於是利用拉摺門將令原先的廁所一分為二，其中一個洗手間選用一個連洗手盆的組合座廁，並在座廁上方放置其中一部洗衣機，以方便外傭處理衣物，同時可以增加淋浴空間。

每房也設收納位

另一個巧妙設計不得不提客廳一整面的組合傢俬中，隱藏著3個獨立睡房，打開大門旁邊的則門是外傭姐姐的私人空間，利用雙面櫃為間隔，上層為睡眠區，提供收納空間，旁邊設有踏級，方便上落。

而雪櫃旁的儲物梯級可以通往戶主的休息空間，間隔櫃的另一邊設有拉趟板，拉出即時成為戶主的工作空間。組合傢俬上半部分利用了百葉設計，保障私隱度之餘，同時又能夠確保透氣度。另外，組合傢俬下半部分除了有飾櫃和卡座，將旁邊的趟門拉出來後，便可將卡座空間即時變成客房，方便客人留宿。

用白色增加空間感

由於戶主喜歡單位內有充足光線，設計師於是利用白色和淺木色作為單位設計的主要色調，同時亦有效增加視覺上的空間感，減低單位的壓迫感。以白色傢俱及玻璃造的傢俬作為間隔，可引入及反射光源，令單位更加光猛。



單位資料：長沙灣綠置居《麗翠苑》

實用面積：約184呎

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＊照片及資料由DIC設計情報中心提供

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責任編輯:許珞珩