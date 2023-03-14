【環保學舍】50年歷史火柴盒小學脫胎換骨　學生：新校舍令上堂變得很有趣

▲ 新成立的「校園電視台」讓學生有更多機會展現個人才能。（受訪者提供）

「火柴盒學校」是本港最早期的標準獨立校舍稱呼，曾經也是順應社會變化的革新產物，以取代「天台小學」。時移世易，空間細小且課室數量不足的「火柴盒」，已成窒礙學生發展的主因之一。聖公會聖約翰曾肇添小學在2019年前，便是全港僅餘27間「火柴盒學校」之一，經過前後3次申請，歷時5年的籌建，終脫胎換骨。校長金永添感慨笑言：「全體老師、學生以及家長，都參與了這次翻新工程。」

聖公會聖約翰曾肇添小學（前稱聖公會聖約翰小學）的舊校舍位於觀塘坪石邨，面積不足2,000平方米，僅得24個課室，禮堂面積細小，難以容納全校學生，而平日的校隊培訓，亦因欠缺場地而要在社區體育館等地點進行。過去縱然「先天不足」，但老師們卻將限制變成特色，營造溫馨有愛的「細校文化」。

校長金永添說：「但空間問題始終限制了學生發展，所以早在我到任校長前，就已有過兩次遷校申請，可惜都不成功。」及至2014年，學校發現同區的安達邨將有新的建校計劃，遂立即申請。校長指，一個月內需提交申請計劃書等各樣資料，時間緊迫之餘亦要和其他申請者競爭，殊不容易。「要面試然後等結果，都差不多等了半年，又忐忑又期待。」

▲ 新成立的「校園電視台」讓學生有更多機會展現個人才能。（受訪者提供）

貫徹舊校凝聚氛圍

成功獲批搬至安達臣道發展區的新校舍，面積較舊校大幅增加3倍，屬後千禧校舍。校長指工程展開前，學校能一起參與設計。「當然課室數量、課室大小、球場大小等都是按固定標準規格，但怎樣放置在整個建築物中，以至細節如電掣、上網位置等，我們都可以提出意見，這對老師實際使用上幫助非常大。」金校長搬校後最在意的，是貫徹過去的「優良傳統」。「我們希望保留原校的親密感，不希望空間變大了，大家的關係卻變得疏離。所以刻意將師生，以及家長接觸的空間安排在地面及一樓，像是家長資源室、教員室等。」

即使校舍變大，還是要多花心思才能將校園功能淋漓發揮。「圖書館的規格已固定，所以我們合併語言室，再加上門口延展的戶外空間、花園，讓閱讀區域大大增加；禮堂與學生活動空間靈活變化，既可按需要拉出間隔，亦可盡用空間。」新校舍的設計更獲「綠建環評」金獎，校長介紹道：「我們自資在天台鋪設太陽能光伏板，多達200多塊，參與上網電價計劃，所得部份收益撥入獎學金，回饋到學生身上。」

▲ 校內每間課室均配備互動觸控顯示屏，讓電子教學融入課堂，增加學習趣味同時刺激互動性。（受訪者提供）

以往校舍空間有限，學校經常需要借用社區設施進行活動。遷校後，寬敞的校舍讓多個活動可以同時進行，學生活動不再受時、地所限。在此有利條件下，學校積極開辦新項目如劍擊隊、管弦樂團及校園電視台等，讓學生有更多參加不同活動的機會，盡展潛能。

學生最愛課室新設備

今年分別就讀五年級及六年級的謝鍶楠、謝銥楠同學，經歷過「火柴盒」舊校，來到新校舍，兩位同學大讚校園既新且大，興奮不已。「以前學校有點殘舊，但現在學校好大好新好靚，而且有很多新的設備配合上課，令上堂變得很有趣！」謝同學所指的課室新設備，即是全校每間課室配備的互動觸控顯示屏，讓平日的教學立時更貼近時下生活，難怪讓學生讚不絕口。

▲ 謝鍶楠（左）、謝銥楠同學（受訪者提供）

「而且特別室多了很多！像是STEAM ROOM、視藝室，連電腦室、音樂室都比以前大好多，也靚好多！」「而且圖書館好大，裏面有咕𠱸、梳化可以坐着看書，外面還有花園！」小孩子的雀躍毫不保留，爭相如數家珍地列舉喜歡的新變化，搬校及籌建過程的勞累，已遠遠值回。

家長開心參與校服設計

遷校過程中，學校廣泛收集家長和學生的意見。「諸如校服、校車、午膳籌備小組也有家長代表參與其中。因為建校得到資助，校名亦因而改了，印有校名的都要重新改過，亦因此順勢重新設計了校服。」校服款式對於學生以及家長而言事關重大，參與整個過程的家長教師會主席洪美蓮家長回想當時，尤其滿足。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「好開心可以參與設計，真的是由零開始，不用受過去框架限制。」從家長角度，孩子的校服首要舒適，其次穿着時行動便利，最好更能兼具美感，予人「醒目」的學生印象。「我們收集意見，有過討論，然後大膽提出女孩子穿裙褲的校服建議，既方便行動亦保留校裙的款式；男孩子則夏天上衣不束腰、冬天不結領帶，適合這個年紀好動的孩子特點。」洪女士笑言不只女生的裙褲大受好評，新校褸同樣深受學生喜愛。「因為款式是棒球褸，穿上去舒服之餘也好看，不少學生甚至當作便服穿呢！」

記者：王嵐