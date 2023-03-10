【廉政狙擊】胡定欣大騷超強背肌 身形零贅肉全靠密密做運動

▲ 真係冇得輸！

視后胡定欣近日在《廉政狙擊》中演「復仇者」屠敏一角，大展精湛演技，當中她與黃智賢飾演的奸角卓廷光，除了掟酒杯講數戲，還有「隔空對峙」，面對着自己的線人忠叔（蕭徽勇飾）身份敗露，遭卓廷光殘忍活埋，將戰友慘況聽在耳中的屠敏全程強忍憤怒及哀痛，定欣亦清晰演繹了相關場口的層次感。

【廉政狙擊】胡定欣演少女零違和 方力申想向視后偷師學演技

超強背肌+手臂

除了演技受到大家拍爛手掌外，定欣在劇中更有做Gym場口，在鏡頭前大晒超強背肌和二頭肌，足見平日下了不少功夫。

難怪定欣表示：「好在平時都有操開，變相佢哋喺Gym度叫我做拉背時，都即時可以做到而又不失效果，呢個話咗我知平時嘅準備係好緊要。」

▲ 呢個背肌真係冇得輸！

熱愛運動+注重健康飲食

其實定欣向來熱愛運動，閒時會做Gym﹑跑步和打網球等運動，難怪能保持弗爆身形。

她會藉住不同類型的運動練出弗爆Body，令全身肌肉都可以作重點訓練，身形線條可變得更結實，例如她會集中做HardcoreTraining（核心肌肉訓練）及TRX（懸吊訓練），來鍛鍊腹肌及手臂線條。

除了做運動外，定欣亦很注重健康飲食，也不會瘋狂節食來瘦身，反而偶而吃一餐好的來作為持續運動後的獎勵，令自己更有動力繼續去做運動，所以有如此美好身段，絕不能偷懶！

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