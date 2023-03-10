【超市大搜查】即食麵未必邪惡致肥　營養師推介5款低脂非油炸即食麵

▲ 營養師推介5款低脂非油炸即食麵。（iStock圖片）

即食麵作為「懶人恩物」，是不少都市人的速食首選，但其實小小一包，已暗藏高脂、高鈉的陷阱。澳洲註冊營養師潘卓琳（Erica）近日推薦了5款低脂、非油炸的即食麵，供大家參考。

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Erica於Instagram分享5款低脂非油炸即食麵，點擊下圖查看各款即食麵的營養資料：

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Erica指出，在5款低脂即食麵當中，「韓國農心非油炸辛拉麵」和「韓國圃木園花蟹海鮮麵」屬於高鈉，建議煮食時，只加入半包調味料，亦不宜喝湯。

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▲ 澳洲註冊營養師潘卓琳。

澳洲註冊營養師 潘卓琳 Erica （NutriWise專業營養顧問中心)

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會(DAA)及香港營養師協會 （HKDA) 認可的執業營養師(APD)。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。

近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram)的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理，備孕/懷孕期營養改善，以及飲食治療改善腸易激綜合症。

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責任編輯：羅嘉欣