  • 22°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】即食麵未必邪惡致肥　營養師推介5款低脂非油炸即食麵

食用安全 18:35 2023/03/10

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

營養師推介5款低脂非油炸即食麵。（iStock圖片）

即食麵作為「懶人恩物」，是不少都市人的速食首選，但其實小小一包，已暗藏高脂、高鈉的陷阱。澳洲註冊營養師潘卓琳（Erica）近日推薦了5款低脂、非油炸的即食麵，供大家參考。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

Erica於Instagram分享5款低脂非油炸即食麵，點擊下圖查看各款即食麵的營養資料：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Erica指出，在5款低脂即食麵當中，「韓國農心非油炸辛拉麵」和「韓國圃木園花蟹海鮮麵」屬於高鈉，建議煮食時，只加入半包調味料，亦不宜喝湯。

———————

澳洲註冊營養師潘卓琳。

澳洲註冊營養師 潘卓琳 Erica （NutriWise專業營養顧問中心)

潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會(DAA)及香港營養師協會 （HKDA) 認可的執業營養師(APD)。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。

近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram)的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於NutriWise專業營養顧問中心提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理，備孕/懷孕期營養改善，以及飲食治療改善腸易激綜合症。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【超市大搜查】17款低脂急凍餃子雲吞　營養師教4招不致肥貼士
19:16 2023/02/09
【超市大搜查】17款低脂急凍餃子雲吞　營養師教4招不致肥貼士
【超市大搜查】即食叮叮飯盒藏致肥陷阱　營養師推介12款低脂之選
17:45 2023/02/07
【超市大搜查】即食叮叮飯盒藏致肥陷阱　營養師推介12款低脂之選
【超市大搜查】13款通過毒性測試安全雞蛋　新紀元卵等3款日本蛋上榜
18:18 2023/01/17
【超市大搜查】13款通過毒性測試安全雞蛋　新紀元卵等3款日本蛋上榜

你可能感興趣

【超市大搜查】17款低脂急凍餃子雲吞　營養師教4招不致肥貼士
19:16 2023/02/09
【超市大搜查】17款低脂急凍餃子雲吞　營養師教4招不致肥貼士
【超市大搜查】即食叮叮飯盒藏致肥陷阱　營養師推介12款低脂之選
17:45 2023/02/07
【超市大搜查】即食叮叮飯盒藏致肥陷阱　營養師推介12款低脂之選
【超市大搜查】13款通過毒性測試安全雞蛋　新紀元卵等3款日本蛋上榜
18:18 2023/01/17
【超市大搜查】13款通過毒性測試安全雞蛋　新紀元卵等3款日本蛋上榜
健康問題 食用安全 減肥 即食麵 拉麵 美食 營養師

最高瀏覽

【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
13:17 2023/03/08
【猝死危機】米芝蓮拉麵名店店長心肌梗塞猝逝　無人繼承手藝宣布停業
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
14:12 2023/03/09
【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺
【抗癌心路】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌
16:28 2023/03/07
【抗癌心路】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌