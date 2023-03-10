【照顧BB】新手爸媽勿貪得意抱起拋高BB　隨時「嬰兒搖晃症候群」致腦內出血亡

▲ 爸媽勿拋高搖晃BB，隨時發生「嬰兒搖晃症候群」。（Istock圖片）

有時嬰兒哭鬧，有爸媽會將BB放入搖籃輕搖去安撫。有新手爸媽或會以為抱起拋高搖晃同樣可令哭熱鬧的BB冷靜下來，其實是大錯特錯，或更會涉及虐兒，隨時會發生悲劇，傷害了BB，甚至嚴重至造成嬰兒死亡。

台灣急診科醫生翁梓華在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」，分享有關「用力搖晃嬰兒」帖文，提及台灣曾發生一宗保母兒虐致死案件，事件令人痛心，有關虐兒案件根據網路上孩子的死亡診斷證明指出，孩子的死因是因為左側大面積硬腦膜下出血、極度高腦壓併發腦水腫及腦疝脱、雙側眼底出血，以及腦幹失能。

嬰兒搖晃症候群

翁梓華醫生指出在醫學上，該兒童死亡案件不是保母對孩子重摔，而是典型的嬰兒搖晃症候群（又名「搖盪嬰兒綜合症」/「虐待性頭部創傷」Shaken baby syndrome, SBS）表現，屬於受虐性腦傷的一種。

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這個症候群是首先在1972年由Caffey提出，常常是因為孩子哭鬧不安，照顧者為了讓孩子安靜，會前後用力搖晃嬰兒，讓兒的頭頸部在短時間內發生急促震動。然而，嬰兒的大腦、頸椎發育尚未完善，劇烈搖晃容易導致頭骨下方的靜脈破裂，造成硬腦膜下出血，而大腦劇烈的撞擊底下，也會引發視網膜出血，有時候表面看不出來，但大腦內部的出血常常會導致死亡，死亡率高達38%。

常見的表現以嗜睡，這就是為什麼大人會搖他的原因，因為會讓嬰兒「安靜」，另出現嬰兒搖晃症候群的嬰兒，或會表現急躁不安、意識受損嘔吐、食慾不振、呼吸異常、癲顯發作，甚至是死亡。

面對受嬰兒搖晃症候群影響的孩子，當下急診醫生會有相應處理法，包括硬腦膜下出血會緊急召會神經外科處理。如果嬰兒腦內出血引發顱內高壓，出現腦水腫以及腦疝脫，需控制腦壓、開顱手術引流血液。另外，如BB腦幹失能及意識受損，醫生進行呼吸道進階保護。BB患者眼底出血需支持性治療、如果癲癇發作會再給予癲癇發作的控制藥物。萬一不幸無奈孩子病況太嚴重，即便醫院搶救，終究是回天乏術。而身為急診醫生，對於兒虐案件都會非常地提高警覺。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕