【47人初選案】區諾軒指初心與戴耀廷有別 戴追求運用權力否決預算案

▲ 初選案控方證人區諾軒今續由辯方盤問。資料圖片

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（10日）踏入第23日審訊。控方證人區諾軒供稱其辦初選的初心與戴耀廷有別，他期望藉協調增民主派勝算，惟戴希望立會過半之餘，還追求運用憲制權力否決預算案，並承認與戴協商不到取得立會過半後爭取五大訴求的策略。

代表林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文盤問區諾軒時指，在2019年民主派區議會選舉大勝後，「35+」的目標只是就立法會選舉進行協調和不浪費選票，並非候選人當選後要做的事。區說「呢個係我初心」，亦是初選最基本的目標。

沈續問，區與戴耀廷對於取得立會過半後，爭取五大訴求的步驟，並非初選目標之一？區稱，他和戴的確協商不到有效的策略來應對。

區續指，他和戴雖有共識辦初選，但戴著重在憲制上怎樣運用權力，他則是做協調，以爭取民主派最大勝算。法官追問，戴是否著重如何運用憲制權力？區同意，指戴在文章中很鮮明地表達過，並指戴不時提出否決預算案。

區供稱，直至2020年4月底，有關否決預算案的爭議開始浮現，其中在4月29日九龍西會議中，張崑陽和岑子杰爭拗應否否決預算案，5月5日新界西會議亦有此情況，惟區稱2個會議的與會者對否決預算案仍未有共識。

代表何啟明的大律師阮偉明指，當戴發表「真攬炒十步」一文後，翌日舉行的九西協調會議焦點仍是協調機制，區同意。區稱，會上張崑陽提起「真攬炒十步」一文，並表態支持否決預算案，除了岑子杰反對外，其他與會者均沒有表態。

阮其後就「三投三不投」聯署發問，法官指區與聯署無關，阮強調區是組織者之一。區重申他「從來沒有視李伯盧(被告吳政亨化名)為組織者一部分」，在被告欄的吳政亨笑瞇瞇望向鄒家成等被告。

另外，沒有律師代表的劉偉聰向區指出，自己在首次協調會議上說過初選不民主，因為局限了哪些人可參選，區同意。劉又指，戴有機會沒有將協調機制初稿發給所有與會者，更指自己其實沒收過初稿。區稱他沒參與分發初稿，工作由戴負責，「無法知道是否每個都妥為傳達」。法官詢問下，區稱只知戴曾發出文件，但不肯定劉有否收過初稿。劉完成盤問時，祝福區在將來的法律程序一切順利。

審訊下周二（14日）續。

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記者：陳曉欣