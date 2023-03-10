【私院分娩】全港11間私院分娩套餐費用　邊間醫院最受星媽歡迎？

▲ 全港11間私院分娩套餐費用。

不少有經濟能力的港媽，都會考慮到私家醫院分娩，令生產過程較為舒適，部分人更會擇日生B。本港有11家私家醫院提供分娩套餐，價錢分野主要取決於病房類型、分娩方式、住院日數，當中部分更是深受一眾星媽歡迎的醫院，TOPick整理了本港私院的分娩套餐費用，助準媽媽們格價參考，以選擇最適合自己的醫院。

各間私院提供的分娩套餐，通常分為自然分娩和剖腹分娩，一般而言，自然分娩比剖腹分娩便宜，收費亦會按照入住房間的類型、住院日數等而有所不同，房間主要有3至6人房、雙人房、私家房等，另有醫院提供私家套房、豪華私家房等。自然分娩多數為3日2夜或4日3夜；剖腹分娩則為5日4夜。

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TOPick查看各醫院網頁資料，基本上套餐都包括產婦房費、一般檢查監察和護理、產房基本設施費用、產後護理等；嬰兒方面的育嬰室房租和照顧、第一針卡介苗和乙型肝炎疫苗等。但要留意的是，套餐不包括醫生或助產士接產費用、引產、醫生巡房費、額外化驗、檢驗、藥物、儀器和緊急服務等，部分醫院的膳食、丈夫陪產等亦要額外收費。

無痛分娩要加收$4,500至$11,500不等，不包括麻醉科醫生費用。周末緊急手術、又或想擇時出生亦會增收費用，部分醫院有相應擇時辰剖腹分娩套餐。另若產婦分娩時遇上突發情況，試產無效需進行剖腹分娩，部分醫院會另設指定收費。分娩套餐收費以單胎計算，若是雙胞胎或多胞胎，每名須另加約30%至35%費用。

以下為11間醫院的基本套餐收費︰

新界區

荃灣港安醫院

港安醫院的產科部房間經特別設計，鑲入式燈光設計可調節照射角度和亮度，睡床經特別設計，準媽媽毋須於臨盆時轉移至產房，可直接在入住的分娩室自然分娩。洪永城太太梁諾妍就在2021年於荃灣港安誕下女兒Amber。

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仁安醫院

仁安醫院位於大圍半山，環境清幽，因此甚受媽媽們歡迎，徐子淇、謝安琪都在此生B，要留意多胎分娩每名收額外35%套餐費用，膳食亦要額外收費$850至$1,500不等。

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香港中文大學醫院

中大醫院是全港最新的私家醫院，位於港鐵大學站B出口。醫院婦產科團隊為產婦提供多種非藥物類的痛楚紓緩方法，如按摩、生產球運動和分娩池水療減痛等，利用超聲波輔助監控產程的進度，令分娩過程更安全準確。

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九龍區

香港浸信會醫院

醫院提供4節產前講座，講解入院程序、分娩過程及止痛方法、飲食營養、產前及產後運動、初生嬰兒常見毛病及產後護理、嬰兒護理及母乳餵哺。另醫院除了藥物性緩解疼痛方法外，亦提供非藥物性緩解疼痛方法，包括分娩球、分娩按摩及香薰治療等。

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聖德肋撒醫院／法國醫院

聖德肋撒醫院又名法國醫院，是歷史悠久的私院，其套餐格價亦較為便宜。

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港島區

養和醫院

位於跑馬地的養和醫院，是不少星媽生B的選擇，高樓層的私家房可以飽覽馬場景觀，而套餐會供應早午晚３餐，郭晶晶、張栢芝、陳敏之、方媛等名人都在這裡生B。

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聖保祿醫院

位於銅鑼灣的聖保祿醫院，鄰近港鐵站，交通方便，套餐價錢是11間中最便宜，因此吸引不少港媽在這裡產子。

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嘉諾撒醫院

嘉諾撒醫院亦受星媽歡迎，陳慧琳、陳茵媺、黎姿都在這裡分娩，6人房套餐最低收費為$20,600。

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港安醫院（司徒拔道）

周柏豪太太、楊茜堯、陳凱琳、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等都在這裡分娩，3人房最低格價為2.2萬元。

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港怡醫院

熊黛林曾在港怡醫院分娩，醫院配備先進的醫療設備及儀器，提供一站式的婦產科服務，醫院支持母乳餵哺，提供24小時母嬰同室服務及設有母乳育嬰室。

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明德國際醫院

位於山頂的明德醫院，也有不少名人在此產子，例如甘比和楊冪。而醫院亦有列明所有收費，包括婦科產醫生費用、兒科醫生費用等，並列出大概的總費用，讓父母可以有更好預算。

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註︰以上資料供參考，一切以相關醫院為準

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責任編輯︰林愛娜