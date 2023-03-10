【播錯國歌】港協暨奧委會：冰協無遵從國歌指引行事　港府：嚴懲違規行為

▲ 港協暨奧委會認為，冰協沒有遵從《指引》要求，建議政府相對冰協實施可行而恰當的懲處。（資料圖片）

世界冰球錦標賽上月舉行香港對伊朗賽事，賽後播錯中國國歌。港協暨奧委會今天表示，冰協並未於出發比賽前向港協暨奧委會索取可供體育總會使用的工具包，亦沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌，「避而不答」，認為冰協沒有遵從《指引》要求，建議政府相對冰協實施可行而恰當的懲處。港府表示，將嚴肅檢視有關報告，強調會對違規行為會予以嚴懲，絕不姑息。

港協暨奧委會剛於今天下午，接獲香港冰球協會提交的書面調查報告，今天下午向政府當局提交報告。港協暨奧委會指，冰協並未跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》（《指引》）第2段所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取可供體育總會使用的工具包。

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港協暨奧委會續指，冰協並沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌，及是否以硬件形式 （電腦硬碟或 USB）把國歌交予賽事主辦機構，以及有否按《指引》第5段要求賽事主辦機構以書面確認收妥。直至今天，經港協暨奧委會多番追問，冰協提交的調查報告始終避而不答，沒有交代詳情，港協暨奧委會有理由相信冰‍協並沒有按相關《指引》行事。

冰協於調查報告表示，其領隊於2月27日，即比賽之前，曾要求主辦機構核對國歌，惟由於對方當時沒有理會，領隊亦沒有再作跟進。冰協解釋，再次核對國歌「不是國‍際冰總慣常做法」。冰協於調查報告表示，事件發生後翌日（3月2日），中國駐波斯尼亞和黑塞哥維那特命全權大使季平先生出席中國香港隊另一場賽事時，向冰協表示已調查事件，並得知事件是因為主辦機構一名工作人員下載錯誤歌曲，屬無心之失。

國際冰總仍未提供報告

港協暨奧委會認為，冰協明顯沒有遵從《指引》第5及第8段的要求，故此建議與政府相關部門作進一步商討，考慮按《指引》第13段，對冰協實施可行而恰當的懲處。港協暨奧委會早前分別要求冰協及國際冰球總會於3月10日或之前提交書面調查報告，國際冰總於3月1日曾以電郵表示正調查事件，惟截至香港時間今天下午5時，國際冰總仍未提供相關報告，港協暨奧委會敦促國際冰總從速交代詳情。

港府：對違規行為會予以嚴懲

港府表示，收到港協暨奧委會提交的初步調查報告，將嚴肅檢視有關報告，並與港協暨奧委會詳細商討跟進行動，重申對是次播放國歌時出錯強烈不滿，港府對違規行為會予以嚴懲，絕不姑息。

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責任編輯：區綽彥