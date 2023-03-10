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【提防騙案】七旬婦墮猜猜我是誰騙案　失9萬保釋金警拉17嵗青年

社會 18:54 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

警方昨日（9日）上午約10時接獲一名74歲女子報案，指自己收到一名自稱為其兒子的男子來電，對方聲稱自己涉及一宗刑事案件被捕，要求她交付9萬元保釋金，並會由朋友上門代收保釋金。

報案人不虞有詐按指示，將9萬元交予騙徒。事後，該名自稱為報案人兒子的男子再次於下午約1時來電，進一步要求20萬元保釋金，報案人遂前往銀行提取現金，其間由銀行職員揭發騙案及聯絡警方。

西區警區人員於同日下午約5時展開拘捕行動，在報案人位於香港仔的住所拘捕一名17歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，案件交由西區警區刑事調查隊第7隊跟進，他正被扣留調查，警方不排除會有更多人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。
 
警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：
 
（1） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均有可能為騙案；
（2） 市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一名受害者；
（3） 市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線作出查詢。

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責任編輯：解青羽

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西區 盜竊罪 罪案

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