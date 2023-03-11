【父母基因】醫生不理反對娶低學歷靚女　3子女遺傳高顏值卻因一事後悔

▲ 有醫生堅持娶低學歷的靚老婆，生下3名高顏值的子女，卻因一事後悔。（《白色強人II》劇照）

父母的基因對孩子影響有多大？台灣一名網民日前在社交平台分享朋友的經歷，這名醫生朋友堅持娶低學歷的靚老婆，生下3名高顏值的子女，可是他們卻讀書不成。他有感孩子遺傳了媽媽的頭腦，對於當初的選擇似乎有點後悔。

該名網民於facebook群組「匿名2公社」發帖文講述朋友的真實故事，朋友是一名醫生，也是一間中小型企業的太子爺。他在20多年前在任職的醫院與同事相戀，繼而同居，再到談婚論嫁階段。不過，醫生的父母因女方學歷低及家境貧寒，強烈反對二人的婚事。

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出身書香世家重視教育

醫生堅持要娶女方，母親就開出一個條件，只要女方考上大學就可以，結果女方重考了3年都考不上任何大專院校。醫生騙父母已與女方分手，當成功讓父母花幾千萬台幣買了他開業的診所後，他便不顧父母反對迎娶女友。網民續指，醫生朋友婚後生了一子兩女︰

三個孩子都和女方一樣的顏值高，但是也同時遺傳了女方的頭腦。

醫生為了子女搬入名校區，讓他們入讀好學校，也花很多錢栽培孩子，然而基因的力量很強大。兒子考不上大學，最後重考，女兒成績亦不濟，只能升讀私立女子中學，後來幾經波折才入到大學。網民提及醫生的父母看到兒子只有無奈，只因︰

朋友家是個書香世家，家族十分重視教育。朋友對我訴苦，不聽老人言吃虧在眼前。

網民︰孩子是父母雙方的

帖文引起網民熱議，但不少人認為孩子是父母雙方所出，並不能只怪媽媽的基因，爸爸也有一半基因，有感醫生只將孩子的問題推卸給老婆。另有人指，子女的學業成績不代表全部，或許他們在其他方面更有才能，而且比起讀書叻，他們的品德更重要。

有網民表示，「所以他是後悔娶他老婆的意思嗎？」、「老婆是你自己要娶的，兒女也是自己親生的」、「孩子顏值高沒有學壞這樣就很好了」、「孝順會做事比較重要」、「婚姻幸褔最重要」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳



