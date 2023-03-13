【森美專訪】教劏老鼠追到太太相知29載　森美被愛感動：太太愛我多過愛佢自己

▲ 森美同太太經歷不少風浪先行到今日，所以他希望盡力改好自己的大脾氣。

森美貴為殿堂級DJ轉數快、口才了得，但說起與太太的愛情故事，他卻被考起更自認是「好差的丈夫」。由追求、求婚到今年2月14日情人節，森美不停給太太製造無限驚喜，他更自爆當年透過私補生物科教劏老鼠成功追到太太，求婚當日二人更吵架險釀分手，二人經歷多年的風風雨雨，他最感激的是太太對自己的無限容忍。

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說起森美同太太陳雅嫻（Veronica）的緣分，要回到1994年商台舉辦的DJ選拔比賽《叱吒殺戮新大陸》，兩人在比賽中認識，並於千禧年結婚，婚後育有兒子梁曦樂(Lancelot)和女兒梁曦童(Charisse)，夫婦恩愛、子女聰明乖巧，堪稱圈中的模範家庭。

當年的DJ選拔比賽令二人相遇相知，森美和Veronica成功晉身總決賽，繼而於商台當traineer，初入娛樂圈充滿色彩誘惑，森美卻堅定地情繫Veronica，並展開熱烈的追求攻勢。

入咗商台做traineer，我鍾意佢，追佢，所以嗰時交功課夾歌，啲稿我幫佢寫，寫完之後我會問：『我幫你寫嘅稿得唔得呀？』我讀一次俾佢聽，佢話麻麻哋！我就再寫過，我好多謝佢，因為佢當時對我嘅鞭策，我可以做到一個DJ。但去到最後佢唔喜歡，咁佢就離開咗電台冇繼續做，我就留返電台繼續做。

讀書成績優異的森美比Veronica大一年，他自爆借私補教授太太劏老鼠的知識，靠展示才華成功將太太追到手。

我啲乖仔梗係用學業去追女仔，『bio我A㗎！』劏老鼠呀！我教你吖！我用劏老鼠嚟追我老婆，嗰時上佢屋企劏老鼠，好似好血腥，我好恐怖，唔係送花，我攬住佢，教佢點樣劏老鼠，大腸係咁排，係咪好靚呢？跟住就畫圖，顯露我嘅才華，就係咁追到老婆返嚟！

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「求婚」險變「求分」

Veronica是森美的第三位女朋友，也是最後一位，他們拍拖多年後，森美計劃在法國旅行，更打算在艾菲爾塔浪漫求婚，豈料兩人因「法國蝸牛」的小事起爭執，險些「求婚」變「求分」，

我記得先去倫敦再去法國，喺倫敦一間古董店，佢講呢隻戒指好靚，有粒石唔貴，賣啲vintage嘢，其實我嗰時預備咗一隻好普通嘅戒指，佢行開咗，我即刻買，我仲諗住留喺法國艾菲爾鐵塔裡面求婚，幾浪漫…誰不知，喺香榭麗舍大道，我哋鬧交，鬧乜嘢呢？佢就話：『唔知法國田螺法文點講呢？』我話我問啲法國人咪得囉！都係入鋪頭問人，what is this？佢覺得我唔識咁簡單嘅法文已經核突，仲走去問人。

森美自嘲當年扮才子欺騙Veronica，令到對方很嬲，兩人鬧到火紅火綠，雙眼流淚。最後關頭，森美問自己是否仍愛這個女人，才將局面扭轉，

我哋坐咗喺香榭麗舍大道一個露天茶座入面繼續鬧，我哋嗌咗嘢飲，一路飲一路鬧交，佢喊，然之後佢講咗句『我真係估唔到你破壞咗今次嘅旅程，我以為好開心！』我亦都喊晒，喺嗰刻裡面，真係唔知點解，個心裡面出現咗一句說話，『你仲愛唔愛呢個女人呢？』鬧交鬧到咁，我望住佢，『我係愛佢！』」

Veronica淚流滿面，森美明白自己心意後，也不想跟Veronica繼續鬧下去，森美最後認真地說：「我知我真係好愛你！」說罷便跪下來，取出戒指跪地求婚，

喺露天茶座向佢求婚，『我希望你嫁俾我！』，喺我最嬲、你又最嬲嘅時候求婚，而我能夠求婚，而你能夠答應嘅話，我諗我哋可以經得起好多風浪同將來日子嘅拗撬，佢就笑，咁就搞掂咗喇！

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吉儀作情人節禮物

而剛過去的情人節(2月14日)，森美跟太太去睇畫展打算浪漫一番，卻遇上很多手持花束的愛侶，太太突然爆出一句「啲人攞住花嘅？」，毫無準備的森美，最後竟鬼馬送「吉儀」給太太作情人節禮物，翌日他回到公司被拍檔數落，而事實上太太卻覺得好開心。

我太太收到嗰封情人節『吉儀』，笑到合唔埋個口，都唔知幾開心，我老婆都話『折現最好！』

森美口中的「吉儀」，其實是他將自己前一日一單Job的收入，放入利是封送給太太。

讚太太好脾氣：我唔易頂

森美在節目中經常帶給人歡樂，曾經患上抑鬱症的自言有脾氣，而且令到身邊兩個女人都辛苦，一個是太太，一個是拍檔小儀。談起工作及家庭上的兩個女人，森美承認「佢哋都要忍我好多脾氣」，

我諗喺病人當中，照顧者係最辛苦，而抑鬱嘅照顧者最大嘅能耐就係容忍，我太太係一個脾氣唔大嘅女人，佢容忍咗我好多！

除了有脾氣，森美坦言第二個缺點是好自我，自己愛自己多過愛身邊的人，為了工作忽略了太太，好多時候只考慮自己感受，無意發了脾氣，

都係愛自己多啲，多過愛太太，我都提醒自己唔好咁，可能太太愛我多過愛佢自己，所以佢犧牲好多，我成日都冇時間陪佢，佢唔介意，佢好獨立。

忙碌了大半生，森美現在放多了時間在家庭上，更萌生退休的想法，但笑言被太太阻止，

佢開始發覺唔對路，佢話：『你可唔可以返工？你唔可以唔做嘢！』更跟好姊妹呻：『佢成日喺屋企，都唔知點頂佢！』

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相知相戀互相扶持29年，女人往往口不對心，Veronica口上叫他不要經常留在家中，但可能心中暗喜，丈夫終於有時間可以多點陪伴自己。

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記者： 林碧洋