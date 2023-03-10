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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠一網打盡　焦點：$118Häagen-Dazs雪條6枝

社會 19:28 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（7-11提供）

惠康、萬寧及7-Eleven 本周優惠，焦點惠康買雞蛋/ 奶製品/ 冷凍飲品滿$40，送鮮牛奶；7-Eleven 各款Häagen-Dazs脆皮雪糕批，$118/ 6盒。

惠康優惠：

至慳至抵價（優惠期: 10/3/2023 - 16/3/2023）

  • 地捫粟米蓉，每盒$13.8，買2送2
  • 買雞蛋/ 奶製品/ 冷凍飲品滿$40，送鮮牛奶
  • Meadows Home各款抽取式面紙，$23，買1送1

凡於惠康消費滿$50，即可參加吃喝玩樂大抽獎，即玩即抽﹗超過7,000份精彩獎品，大奬每周放送！購買以下產品可享多一次抽獎機會。（優惠期: 10/3/2023 - 16/3/2023）

  • 灣仔碼頭各款水餃/煎餃，$50/4包
  • 公仔各款急凍點心，$60/5包
  • 立頓金裝/原味奶茶20片裝，$60/2盒

萬寧優惠：（優惠期： 10/3/2023 - 16/3/2023）

多款護膚、低敏護膚及健髮產品現正進行買第2件半價優惠。

  • 曼秀雷敦、AHC 等指定護膚產品買第2件半價
  • Physiogel 、Vaseline 等指定低敏護膚產品買第2件半價
  • 位元堂、 L'Oréal 等指定健髮產品買第2件半價，買滿$128 送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • SALON de PRO 、Revlon等指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • Tsubaki 、 L'Oréal  等指定護髮產品買第2件半價，買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • 指定DOVE頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送詩樂氏超濃縮洗衣珠7粒裝
  • Cetaphill 、QV等指定沐浴產品買第2件半價
  • Bioniq 、Crest 等指定口腔護理產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

7-Eleven優惠：

  • 【$16.5/ 件】卡樂B 熱浪薯片/ BBQ味薯片105克/ 蜂蜜牛油味薯片102克/ 鬼之麻辣味波浪薯片/ 薄餅薯片90克
  • 凡購買卡樂B產品滿 $45，即送你卡樂B蝦條105克 1包（數量有限，送完即止） （優惠期：8/3/2023 – 14/3/2023）  
  • 【$8/ 件】士力架花生朱古力51克/ 布朗尼花生味34克/ 杏仁朱古力49.9克/ 特趣曲奇朱古力50克/ 瑪氏朱古力47克 （優惠期：8/3/2023 – 14/3/2023）  
  • 【$8.5/ 支】紅茶花伝®CRAFTEA® 蜜桃紅茶/ 檸檬紅茶/ OOHA荔枝乳酸/ 白桃烏龍茶/ 柚子海鹽500毫升膠樽裝 （優惠期：8/3/2023 – 14/3/2023）  
  • 【$7/ 罐】嘉士伯啤酒500毫升大罐裝 （優惠期：8/3/2023 – 14/3/2023）  
  • 【$118/ 6盒】Häagen-Dazs脆皮雪糕批 (各款)（優惠期：10/3/2023 – 14/3/2023）

部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：陳麗娜

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