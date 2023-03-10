【台灣旅行】親試台灣南投福華渡假飯店　住入森林旅館大樹下做瑜伽

▲ 旅客入住福華飯店，可四出遊覽環繞四周的森林小徑。（圖片：台灣觀光協會）

去台灣旅行，除了吃喝玩樂、買書賞花，還可以有甚麼新玩意？不如逃離鋼筋森林，來一趟身心靈之旅。這次來到台中南投溪頭福華渡假飯店，四周環境全是參天大樹，日間在草地席地野餐，尋訪山間景觀，晚上進行一次生態探索，讓大自然治療在都市和工作上積壓的情緒。

位於南投的溪頭森林遊樂區的福華渡假飯店，屬台灣五星級連鎖酒店品牌福華集團所經營，座落於鹿谷鄉森林巷的此酒店，成立僅兩年，已獲得入圍亞洲生態旅遊獎，並獲綠色旅行標章（Green Travel Seal）二星等級認證，賣點是引入以溪頭自然教育園區為定位的「森林療育」主題配套，讓住客可以享受各種生態旅遊，體會大自然環境教育，同時能溪頭和鹿谷地區之經濟發展。

▲ 沐浴在身心靈之洗滌。（圖片：台灣觀光協會）

海拔1,150公尺

酒店位於溪頭自然教育園區之內，海拔約在1,150公尺，記者在2月初入住，其時氣溫適中，天朗氣清，沒有特別感到不適應。

旅客入住不論駕車自往，或選用公共交通交具，都要在入口前一段距離的登記處下車，自行把行李拖到酒店正門，如有需要也可要求用酒店提供的電動車協助，此舉為確保減車輪排放的廢氣造成污染。

舉目所見，酒店周遭種植紅檜、銀杏、扁柏、柳杉等珍貴樹種，已如進入人間仙境般的氤氳樹林，心曠神怡，絕對值得行多兩步。

現時酒店共有四幢大樓可供入住，包括漢光樓、大學樓、鳳凰樓和紅樓，外形設計都以天然平實為主調，樓房只約三至四層，完美在融合在大自然環境中。今次入住的大學樓，一如其名感覺類似大學宿舍，一共有98 間客房，房間全採用實木座椅傢俱，增加竹藝特色，且全提供King Size大床，2至4 人入住，仍然十分闊落。

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主打在地食材

提供用膳服務的餐廳名為雲杉樓，建築特色是採用溪頭營林區種植的杉木作為建材，達到在地種植、在地利用成效，推動永續森林，並減少碳排放量為目標，整橦樓房的原木質感家居，並大量引入自然光線，呼應旅客住入森林的意象。

餐廳提供早、午、晚餐，包括有自助餐、火鍋等餐點，特別強調選用在地食材，今次傳媒享用的餐點，都是由臺灣大學林管處輔導有機栽種的鹿光米、椴木香菇，以及山藥小品，進入餐廳前還有職員來一個簡便的頌缽儀式，務求旅客可放下繁囂心情，好好享受一頓「森林家宴」。

▲ 6 融合在大自然環境中的酒店樓舍，頗有大學去宿營之感。（圖片：台灣觀光協會）

五感體驗活動

入住福華飯店的重頭戲，自是酒店多項森林療癒活動及DIY體驗。旅客早上起來，便可規劃自行森林散步，或參加由專人帶領的導賞團，4至5人已可成行。

▲ 酒店提供不少療癒體驗，包括在森林之間進行瑜伽學習。（圖片：台灣觀光協會）

值得一提的是，整個溪頭自然教育園區，都是臺灣大學實驗林管理處除及醫學院的研究範圍，在森林裡可見不少平房宿舍，都是供學生及教職員留宿作研習之用，因此一草一木全都是教學級別，有提供促進人體健康的優先任務。

由專人帶領的森林漫步，其中一條步徑名為「神木林道」，徒步之間，除可認識整遍林區的動植物生態環境，也能在導師的指引下，進行五感體驗活動，透過一些小遊戲，達到靜心的紓緩作用。此外，旅客也可參加酒店內的茶席、頌缽或手作坊等不同體驗活動，讓身心靈得到放鬆，也不枉遠離城市，住入森林的一番工夫。

Info

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號

電話：049-2612588/049-2612588

房價：高級雙人客房（台幣5588/港元1431）起；漢光樓至4月後始開放預訂

交通：台中高鐵 / 台鐵 ( 新烏日站 ) 乘搭臺灣好行6883溪頭線至溪頭

網頁：https://www.howard-hotels.com.tw/

記者：陳家昌