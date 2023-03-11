【旦哥與13醫】林燕玲+Coffee+鄭丹瑞現身談健康　旦哥新節目教煮養生湯水

▲ 鳳凰衛視香港台新節目《旦哥與13醫》舉行啟播記者會。（大會提供）

鳳凰衛視香港台新節目《旦哥與13醫》昨天（10日）舉行記者會，「小飛俠」林燕玲、鄭丹瑞（旦哥）、林芊妤（Coffee）、中醫師徐澤昌、美容養生專家葉麗瓊（Paully Ip）齊齊現身，場面熱鬧。

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面對觀眾提問

旦哥表示：「健康問題是現時生活中的重中之重，全新的健康類節目將從多角度為大家帶來實用的健康知識。」

中醫師徐澤昌和美容養生專家Paully Ip大方分享中醫養生及煲湯秘訣。

面對觀眾的提問，嘉賓們針對長期難以解決的健康問題答疑解惑，並分享時下最勁健康知識。

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瑜伽改變Coffee

Coffee則認為做瑜伽除了令身體改變，情緒都有得到很好的釋放，「瑜伽改變了整個人的人生，是老少皆宜的運動。」

她在現場親身教學簡單實用的瑜伽伸展動作，與嘉賓、街坊近距離互動。

鄭丹瑞派健康包

旦哥及一眾嘉賓更是響應健康主題，為台下及場外觀眾派發健康包。

旦哥談到新節目會為大家帶來健康上需要注重的問題和訊息，聚焦都市人健康養生，解答健康疑難。

節目又會精選時下最受關注的醫療健康資訊，更介紹潮流養生方法，邀請飲食專家教煮養生湯水和資深體適能教練傳授易學訓練方法。

最新影片推介：

邀中西名醫+藝人坐陣

節目共13集，每集將邀請中西名醫及藝人嘉賓坐陣。

名醫如梁達智醫生教觀眾做強化心臟的運動，隨時隨地「輕保健」；中醫師楊明霞、徐澤昌針對電子產品使用痛症、濕疹、偏頭痛等普遍卻難根治的病症，為觀眾帶來嶄新的治療方針。藝人嘉賓如「肥仔賢」劉鍚賢、黃霑之女黃宇詩等將親臨節目現場暢聊健康話題。

健康節目《旦哥與13醫》將於3月19日起在鳳凰衛視香港台播出，通過Now TV 367台、有線電視304台收看，每週日晚10點首播，每週一下午4點重播。鳳凰秀APP或登入香港V的Youtube頻道亦可隨時收看及回看。

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