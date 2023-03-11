【嫲孫戀】62歲婦嫁25歲鮮肉 欲與丈夫締愛情結晶品：我精力充沛

愛情可衝破一切界限！美國一對相差37歲的「嫲孫戀」夫婦，2人無懼世俗目光前年完婚，62歲妻與前夫育有7名子女，加上年事已高，但仍不放棄，期望與25歲現任丈夫製造一個屬於他們的「愛情結晶品」，目前兩人正聯絡多名代孕母親，考慮透過代孕或領養方式，迎接新生命。



綜合外媒報道，25歲男子Quran McCain，10年前於連鎖餐廳打工時，認識當時任店長的婦人Cheryl McGregor，兩人並沒有進一步發展，隨後相繼離職，直到6年後再次重逢，兩人瞬即墮入愛河，成為戀人關係，更開設了社交平台分享他們的戀愛故事。由於年齡差異，讓他們受盡網民質疑真愛。兩人無懼風雨，於2021年正式步入教堂，共偕連理。

而當時Cheryl與前夫所生的7個孩子，並不贊成媽媽再婚，指後父甚至比Cheryl最小的孩子還要年輕，他只是想利用母親；網民亦認為他們很快就會分手。

兩人無懼旁人目光，婚後達成共識孕育愛情結晶品，但礙於Cheryl年事已高，承認自己無法生育，只能另覓方法，Quran曾經表示，比起收養，他們更希望可以代孕，但見越來越多法律糾紛糾而卻步，所以仍持續尋找一個好的代孕母，坦言已和3位代理孕母候選人商討。

對於子女並不贊成這段婚姻，認為Quran只是利用母親，Cheryl稱：「那些人因為我的年齡認為我不能照顧孩子，但我的精力比現在這些在育兒的孩子們還充沛，這不是個問題。」



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責任編輯︰王明芳