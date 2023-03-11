【復常之路】許樹昌：本港疫情已經過去　料恆常化打疫苗機會高

▲ 許樹昌：本港疫情已經過去，料恆常化打疫苗機會高（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，本港疫情已經過去，而在解除口罩令後，呼吸道病毒感染個案未見大幅上升。他又透露衞生防護中心本月底，會就會否將接種新冠疫苗恆常化開會討論，他個人相信恆常化的機會高，尤其長者或免疫系統失調人士應該每年年打針。

許樹昌於電台節目上表示，本港各項監察數字，包括每日重症及死亡人數，以及大廈污水檢測數據都很穩定，形容本港疫情已經過去。他又提到現時本地個案仍以Omicron BA.5及BA.2病毒株為主，相信社區仍有很強的免疫屏障。

本月起解除口罩令，部分人仍戴上口罩，許認為因不少人擔心會感染流感病毒，估計夏天時會有較多人不戴口罩；他又指呼吸道病毒感染個案未見大幅上升，暫時只有零星個案，不像以往流感高峰期。

世衞將於本月下旬討論會否將接種新冠疫苗恆常化，許樹昌表示，個人相信恆常化的機會高，尤其長者或免疫系統失調人士應該每年年打針。他透露，衞生防護中心將於本月底就世衞的討論結果開會，再就本地情況作調整。

對於第五波疫情時公立醫院壓力一度不勝負荷，許認為如果能夠及早實施居家隔離措施，避免安排無病徵及輕症患者入院隔離，有機會避免讓醫療系統陷入崩潰。他又指，對比2003年沙士，今次新冠疫情的應對已有大幅改善，相信即使日後再出現新發傳染病，人類的應對會越來越好。

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記者：鄧凱文