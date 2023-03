【蔡天鳳碎屍案】助Abby前夫走佬KOL背景不簡單　父親為悍匪「雙槍王」潘鑾彬

28歲名媛蔡天鳳(Abby)慘遭殺害肢解碎屍,駭人命案震撼全城。前夫一家四口及遊艇職員分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪外,之後前夫鄺港智的女友人、KOL潘巧賢涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智,被控一項協助罪犯罪在內地被捕。

同樣頗活躍於網上社交媒體的潘巧賢胞姊,之後於個人IG以限時動態內發文寫上「清者自清」,疑是為妹妹護航。

潘巧賢在3月8日提堂,案件將至5月8日再訊,她准以現金5萬元保釋外出候訊,其間不得離港。

原來潘巧賢除是KOL兼與娛樂圈中人頗多接觸外,消息指,原來她的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬,他多次持槍犯案,包括1993年轟動全港的太平館劫案,以及2002年「左軚車大王」林益明綁票勒索案。

潘鑾彬有多次案底,有指他腰間兩邊常佩有一對俗稱「黑星」的五四式手槍,而且槍法不俗,故被封「雙槍王」。

在1993年,當年只19歲的他與3名同黨闖入油麻地太平館打劫,掠走逾47萬元現金財物,而在場食客30多名,包括劉家良及其妻子翁靜晶,以及粵劇名伶阮兆輝。

潘鑾彬與同黨離時遇上警方追截,雙方在街頭駁火,他們當時雖然成功逃去,最終亦先後被警方擒獲,潘鑾彬在1994年被判監禁10年。

他出獄後,又另與與3名同黨在2002年9月於尖沙咀持槍綁架「左軚車大王」林益明,之後勒索500萬元贖金。結果,飛虎隊在灣仔南洋酒店拘捕潘鑾彬及同黨。潘鑾彬被裁定綁架勒索罪成,判囚21年。

據悉,潘鑾彬出獄後與女兒潘巧賢同住天璽,潘巧賢家姐的IG曾上載父母的合照,包括曾隨相片發文寫道:「In their eyes I was a baby forever, always need to worry about n need their care.They are the best parents in the world」

另一張相片中,潘巧賢家姐指父親十分英俊:「handsome dad…我一早都甘(咁)同你講架la,佢好玩過我媽」。\

▲ 消息指,潘巧賢的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬(右)。

