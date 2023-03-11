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【移民英國】港男移民見盡人情冷暖　力數移英港人4個舉動惹反感

親子 10:45 2023/03/11

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有港男移民見盡人情冷暖，力數移英港人4個舉動惹反感。

近年不少港人移民英國，在當地各有發展出路。近日有移英港男在網上討論區分享，有感早期移英的港人較有人情味，會互相幫助，反觀近來移英港人的各種行為卻令他非常失望及反感。

該名港男近日於連登討論區發帖，表明自己作為一個移英港人，最憎也就是移英港人。他指相比那些透過BNO簽證移民英國的港人，他算是最早期移民英國的一批，形容2021年的移英港人好有愛︰

明明互不認識，喺超市撞見會主動關心你；見你未有車，會主動問使唔使車你返屋企，甚至整香港食物會特登整多份俾你，因為佢哋知道自己思鄉時，你一樣思鄉。

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無視英國人生活成本危機

不過，港男這兩年在英國的所見所聞，令他有感「除咗失望，只有失望」。他分享，很多後期移英的港人「有錢唔憂做」、「唔使返工終日講飲講食」、「個個都買New Build獨立屋，形成各地大大小小所謂『香港村』」。港男提及移英港人的4個舉動令他反感︰

  • 點解喺啲地區谷講政治無人有反應，講LID（超市）有椰子味雪糕、有特價出前一丁就衝去搶？
  • 點解好意思買成車黃Label特價貨？
  • 點解放上谷仲有人會覺得搶到黃Label係成就？
  • 點解唔可以留返啲嘢俾最有需要嘅人？

他指英國現時正面生活成本危機，求助食物銀行的人是歷年新高，「有英國人可以窮到買完食物無錢開暖氣」。他不齒有些移英港人的行為，批評他們「你哋過嚟只係當退休？」。事實上英國受進口貨源不足及通脹影響，不少新鮮蔬果供應短缺，導致食物價格不斷上漲，令民眾難以負擔。

港男感恩自己移民至今仍然能生存下來，他總結發文原意及心情︰

好人依舊很多，奈何一粒老鼠屎整死一鍋粥，見到老鼠屎好難忍住唔出聲。

不少網民留言安慰港男，認為做好自己就算，如果有心出力，可以看看能否幫助身邊有需要人士。有網民表示，「完全明你講緊乜，在英港人冇辦法團結到」、「英國就係想要呢啲錢多唔休做嘅人」、「得好少真係唔休做，有班退休老人賣樓去就揸住一大舊錢嘅」。

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責任編輯︰王明芳

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