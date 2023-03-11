【猝死危機】男子搭飛機突猝死 狂壓40分鐘CPR急救惜回天乏術

英國Jet2發生遺憾事件，一名男旅客在座位上突失去生命跡象，被空姐發現後，搬至走道上實施心肺復甦術（CPR）40分鐘，直至緊急迫降落地，惜仍回天乏術。

綜合外媒報道，事發於本月7日晚上，LS110航班從土耳其Antalya飛往蘇格蘭Glasgow，距離落地僅剩下40分鐘，卻發生不幸事件，據其中一名旅客憶述，所有機組人員突朝身後座位跑去，他轉頭見到男子在走道上人工呼吸及心肺復甦急救。現場旅客非常害怕，有人甚至嚇哭。

機長通知我們，稱機上發生醫療事件而必須緊急迫降。

Jet2客機在Glasgow機場落地後，醫護立刻登機檢查，惜宣布該名男子不治。該名旅客說，「飛機上的每個人都很沮喪，但在事件發生期間，Jet2工作人員非常專業且保持尊重。」

蘇格蘭警方證實，事發當晚7時20分許接獲通報，已將把此案交由檢方調查。Jet2也發表聲明，對於過世旅客的親友表達哀悼之意。

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責任編輯：羅嘉欣